Последние новости рубрики Общество
10 января 2021 00:01  [176] Новый штраф для водителей начал действовать с 10 января
09 января 2021 19:36  [346] Нижний Новгород признан "Новогодней столицей России-2022"
09 января 2021 16:14  [292] Все опасные снежные горки снесут в Нижнем Новгороде
09 января 2021 15:44  [206] Андрей Чертков намерен поддерживать активные и творческие семьи Кстова
09 января 2021 11:20  [224] Иван Носков требует усилить работы по вывозу снега в Дзержинске
09 января 2021 10:31  [232] Почти 20 млн экспертиз мяса, рыбы и молока провела нижегородская госветслужба в 2020 году
09 января 2021 10:25  [210] Рынок труда в Нижегородской области постепенно начал выходить из кризиса, - служба занятости
08 января 2021 19:20  [307] Около 150 куб. м. веток и мусора вывезли с контейнерных площадок Приокского района Нижнего Новгорода
08 января 2021 19:02  [279] Три аварийных дома расселены в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
08 января 2021 15:07  [554] Замгубернатора прокомментировал "воскрешение" мужчины в нижегородском морге
Общество

Иван Носков требует усилить работы по вывозу снега в Дзержинске

09 января 2021 11:20  [224] Общество

Глава Дзержинска Нижегородской области требует усилить работы по вывозу снега в городе, сообщает пресс-служба администрации города химиков.

Накануне в Дзержинске проверили качество уборки снега на дорогах, тротуарах и во дворах.

Заместитель главы Дзержинска Денис Дергунов 8 января совместно с МБУ "Город", подрядчиками и представителями управляющих компаний по обслуживанию многоквартирных домов проверили качество уборки снега на дорогах, тротуарах и во дворах.

По поручению главы города Ивана Носкова на период праздников все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности для организации оперативного решения вопросов очистки и вывоза снега с дворовых территорий и улично-дорожной сети Дзержинска.

"Общая ситуация с уборкой снега в городе неплохая, однако есть замечания, которые нужно устранить в максимально короткие сроки, - отметил Денис Дергунов. - В прошлые годы мы сталкивались с проблемами уборки тротуаров и дорог в отдалённых районах. Сейчас к подрядчикам замечаний меньше. В случае оказания некачественных услуг мы применяем жёсткие штрафные санкции".

По итогам объезда перед МБУ "Город" поставлена задача - в ближайшее время усилить работу по вывозу собранного снега на полигон.

"Сейчас, в среднем, за смену на полигон вывозится порядка 450 кубов снежных масс. Мы планируем увеличить данный объем до 3 000 кубов, - отметил директор МБУ "Город" Алексей Макаров. - Выйти на плановые показатели хотим уже в ближайшие дни, чтобы жители более комфортно передвигались по городу, и снежные сугробы не копились на газонах".

Особое внимание комиссия уделила проверке качества работ на центральных улицах города, в том числе на проспекте Циолковского, который находится на обслуживании областного подрядчика. Денис Дергунов поставил задачу синхронизировать работу МБУ "Город" и подрядных организаций ГКУ НО "ГУАД" на смежных территориях, в том числе на въездах в дворовые территории.

В ходе объезда комиссия также проверила работу управляющих компаний.

После 11 января парковки во дворах будут дополнительно расчищены с применением специализированной техники.

"Управляющие компании должны различными способами информировать граждан о графике уборки дворов, чтобы автовладельцы могли заранее освобождать места на парковках, - сообщил Денис Дергунов. - От себя лично хочу попросить жителей реагировать на такие объявления и оказывать содействие коммунальным службам, просто перепарковывая на время уборки снега во дворе свой автомобиль".
Напомним, что совместно с МБУ "Город" очистку городских дорог и тротуаров от снега в круглосуточном режиме обеспечивают две подрядные организации. Силами коммунальных служб очищаются более 300 км муниципальных дорог и 145 км тротуаров. Содержание областных дорог в городе Дзержинске: пр. Ленина, пр. Циолковского, пр. Чкалова, ул. Попова, ул. Красноармейской, а также части проспекта Свердлова - осуществляет ГКУ "Главное управление автомобильных дорог" Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph