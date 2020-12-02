Иван Носков требует усилить работы по вывозу снега в Дзержинске Общество

Глава Дзержинска Нижегородской области требует усилить работы по вывозу снега в городе, сообщает пресс-служба администрации города химиков.

Накануне в Дзержинске проверили качество уборки снега на дорогах, тротуарах и во дворах.

Заместитель главы Дзержинска Денис Дергунов 8 января совместно с МБУ "Город", подрядчиками и представителями управляющих компаний по обслуживанию многоквартирных домов проверили качество уборки снега на дорогах, тротуарах и во дворах.

По поручению главы города Ивана Носкова на период праздников все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности для организации оперативного решения вопросов очистки и вывоза снега с дворовых территорий и улично-дорожной сети Дзержинска.

"Общая ситуация с уборкой снега в городе неплохая, однако есть замечания, которые нужно устранить в максимально короткие сроки, - отметил Денис Дергунов. - В прошлые годы мы сталкивались с проблемами уборки тротуаров и дорог в отдалённых районах. Сейчас к подрядчикам замечаний меньше. В случае оказания некачественных услуг мы применяем жёсткие штрафные санкции".

По итогам объезда перед МБУ "Город" поставлена задача - в ближайшее время усилить работу по вывозу собранного снега на полигон.

"Сейчас, в среднем, за смену на полигон вывозится порядка 450 кубов снежных масс. Мы планируем увеличить данный объем до 3 000 кубов, - отметил директор МБУ "Город" Алексей Макаров. - Выйти на плановые показатели хотим уже в ближайшие дни, чтобы жители более комфортно передвигались по городу, и снежные сугробы не копились на газонах".

Особое внимание комиссия уделила проверке качества работ на центральных улицах города, в том числе на проспекте Циолковского, который находится на обслуживании областного подрядчика. Денис Дергунов поставил задачу синхронизировать работу МБУ "Город" и подрядных организаций ГКУ НО "ГУАД" на смежных территориях, в том числе на въездах в дворовые территории.

В ходе объезда комиссия также проверила работу управляющих компаний.

После 11 января парковки во дворах будут дополнительно расчищены с применением специализированной техники.

"Управляющие компании должны различными способами информировать граждан о графике уборки дворов, чтобы автовладельцы могли заранее освобождать места на парковках, - сообщил Денис Дергунов. - От себя лично хочу попросить жителей реагировать на такие объявления и оказывать содействие коммунальным службам, просто перепарковывая на время уборки снега во дворе свой автомобиль".

Напомним, что совместно с МБУ "Город" очистку городских дорог и тротуаров от снега в круглосуточном режиме обеспечивают две подрядные организации. Силами коммунальных служб очищаются более 300 км муниципальных дорог и 145 км тротуаров. Содержание областных дорог в городе Дзержинске: пр. Ленина, пр. Циолковского, пр. Чкалова, ул. Попова, ул. Красноармейской, а также части проспекта Свердлова - осуществляет ГКУ "Главное управление автомобильных дорог" Нижегородской области.