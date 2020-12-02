Глеб Никитин оценил реализацию проекта "Спорт - норма жизни" в Нижегородской области Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги исполнения федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, все целевые значения по проекту выполнены в полном объеме.

Кроме того, на 43% перевыполнен план по показателю доли граждан, занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях физической культуры.

"Этот год был непростым для отрасли физической культуры и спорта, пандемия внесла свои коррективы в спортивную жизнь региона. Несмотря на все трудности, наши спортсмены завоевали за прошедший год 237 медалей на официальных международных стартах. Мы провели чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу, международный профессиональный турнир MMA версия – EFC, Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ", финал этапа Всероссийского проекта "Мини-футбол в вузы", чемпионат России по конному спорту, Всероссийский шахматный турнир "Кубок надежды". Все эти мероприятия внесли значительный вклад в достижение основных показателей по проекту "Спорт – норма жизни", – отметил Глеб Никитин.

"Мы стремимся к тому, чтобы к 2024 году 57,6% жителей Нижегородской области систематически занимались физической культурой и спортом. Для этого ведем планомерную работу по созданию дополнительной инфраструктуры и других условий, необходимых для развития массового спорта, а также для стабильной качественной подготовки спортивного резерва сборных команд области", – добавил губернатор Нижегородской области.

В уходящем году по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", утвержденного президентом России Владимиром Путиным, предусматривалась реализация 18 проектов социальной инфраструктуры. Это, в частности, строительство крытого катка с искусственным льдом в Ковернино и крытого футбольного манежа в городе Бор, закупка и установка оборудования для 13 спортивных площадок в Нижнем Новгороде и районах области, замена искусственного покрытия футбольного поля в Нижнем Новгороде и в городе Бор. Также семи спортивным организациям помогли приобрести необходимый инвентарь, закуплено и смонтировано спортивное оборудование для нижегородской спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью и комплект искусственного футбольного поля для СШОР №8 по футболу.