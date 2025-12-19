Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
19 декабря 2025 09:20Нижегородца Илью Мясковского внесли в список экстремистов
18 декабря 2025 18:00Главный тренер "Торпедо" Исаков возглавит команду U23 Stars на Матче звезд КХЛ
17 декабря 2025 21:25"Чайка" разгромила "Мамонтов Югры" в последнем домашнем матче года
17 декабря 2025 17:08Нижегородцы записали видеообращение в поддержку реконструкции "Водника"
17 декабря 2025 14:40Новая Ледовая арена на Стрелке будет сдана в начале 2026 года
17 декабря 2025 12:47Алексей Шпилевский о работе в "Пари НН": "Я знал, что будет нелегко"
16 декабря 2025 21:30Нижегородское "Торпедо" отыгралось с 0:2 и взяло реванш у "Нефтехимика"
16 декабря 2025 09:45Спорткомплекс для тенниса построят на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде
16 декабря 2025 09:22БК "Пари НН" обыграл "Автодор" и прервал серию поражений
15 декабря 2025 21:15"Торпедо-Горький" уступил "Торосу" в последнем домашнем матче года
Спорт

Нижегородца Илью Мясковского внесли в список экстремистов

19 декабря 2025 09:20 Спорт
Нижегородца Илью Мясковского внесли в список экстремистов

Фото: соцсети Ильи Мясковского

Нижегородский активист и бывший преподаватель истории Илья Мясковский попал в перечень террористов и экстремистов, опубликованный на официальном сайте Росфинмониторинга.

Попадание в данный список влечет за собой автоматическую блокировку всех счетов в банках. После этого человек может использовать свои средства исключительно для уплаты налогов, штрафов, а также получения социальных выплат, включая пенсии и пособия.

Сам Мясковский сообщил в своем телеграм-канале, что не получал никаких уведомлений о включении в реестр. Он отметил, что причины такого решения ему неизвестны, а также добавил, что его банковские счета уже оказались заблокированы.

Напомним, в конце 2023 года Илью Мясковского оштрафовали на 250 тысяч рублей по обвинению в дискредитации российской армии. Суд признал его виновным по пяти эпизодам. Прокуратура тогда настаивала на назначении наказания в виде 3,5 лет лишения свободы.

Ранее в список внесли двух 17-летних уроженцев Дзержинска.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Терроризм Экстремизм
Поделиться:
Новости по теме
26 ноября 2025 12:47Машинисту тепловоза из Дзержинска грозит 20 лет за госизмену
17 октября 2025 11:38Два уроженца Нижегородской области попали в список террористов
09 октября 2025 08:19Военный суд приговорил физика-ядерщика из Сарова к 18 годам за госизмену
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных