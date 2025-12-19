Нижегородца Илью Мясковского внесли в список экстремистов Спорт

Фото: соцсети Ильи Мясковского

Нижегородский активист и бывший преподаватель истории Илья Мясковский попал в перечень террористов и экстремистов, опубликованный на официальном сайте Росфинмониторинга.

Попадание в данный список влечет за собой автоматическую блокировку всех счетов в банках. После этого человек может использовать свои средства исключительно для уплаты налогов, штрафов, а также получения социальных выплат, включая пенсии и пособия.

Сам Мясковский сообщил в своем телеграм-канале, что не получал никаких уведомлений о включении в реестр. Он отметил, что причины такого решения ему неизвестны, а также добавил, что его банковские счета уже оказались заблокированы.

Напомним, в конце 2023 года Илью Мясковского оштрафовали на 250 тысяч рублей по обвинению в дискредитации российской армии. Суд признал его виновным по пяти эпизодам. Прокуратура тогда настаивала на назначении наказания в виде 3,5 лет лишения свободы.

Ранее в список внесли двух 17-летних уроженцев Дзержинска.