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Происшествия

Жительница Заволжья подозревается в убийстве мужа из-за упрека

11 января 2021 13:30  [75] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Жительница Заволжья подозревается в убийстве мужа из-за упрека. Об этом сообщили в региональном СУ СК 11 января 2020 года.

Трагедия произошла в эти новогодние праздники в их квартире.

По версии следствия, 5 января между нетрезвыми 59-летней женщиной и ее 56-летним супругом произошла ссора.

Мужчина сделал замечание, что она постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения. Оскорбленная жена взяла кухонный нож и нанесла смертельное ранение.

Как установили следователи, супруги характеризовались положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Женщине предъявлено обвинение, вину она признала в полном объеме и была арестована. Расследование уголовного дела продолжается.

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