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Жительница Заволжья подозревается в убийстве мужа из-за упрека. Об этом сообщили в региональном СУ СК 11 января 2020 года.
Трагедия произошла в эти новогодние праздники в их квартире.
По версии следствия, 5 января между нетрезвыми 59-летней женщиной и ее 56-летним супругом произошла ссора.
Мужчина сделал замечание, что она постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения. Оскорбленная жена взяла кухонный нож и нанесла смертельное ранение.
Как установили следователи, супруги характеризовались положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекались.
Женщине предъявлено обвинение, вину она признала в полном объеме и была арестована. Расследование уголовного дела продолжается.
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