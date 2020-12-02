Нижегородским врачам обустроят комнаты отдыха в знак благодарности за борьбу с COVID-19. Как рассказали организаторы акции, для этого на швейной фабрике были отшиты худи (свитеры) со словами "Самое время сказать спасибо".
Основатель бренда одежды "Родина" (@rodina_store) Артем Малышев рассказал, что вся прибыль с продажи худи пойдет на обустройство комнат. На данный момент разработано несколько вариантов зон отдыха для каждой больницы.
Акция стартовала сегодня 11 января, в международный день "Спасибо". Она проходит до 31 января.
Также при покупке кофе в ресторанах - 30 рублей с каждой чашки отправляются в фонд поддержки. Помочь врачам онлайн можно через сайт времяблагодарности.рф.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+