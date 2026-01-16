10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Общество

Ряд нижегородских улиц перекроют из-за крещенских купаний в ночь на 19 января

16 января 2026 15:53 Общество
Ряд нижегородских улиц перекроют из-за крещенских купаний в ночь на 19 января

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцев ждут транспортные ограничения в ночь на 19 января, сообщили в городском дептрансе. 

Так, с 20:00 18 января до 04:00 19 января будет перекрыт проезд от дома №18 на улице Героя Смирнова до Колхозной, а также на улицах Братьев Игнатовых, Манежной и Горбатовской. 

Кроме того, закроют проезд на набережной Гребного канала — с 19:00 18 января до 04:00 19 января и в деревне Сартаково от дома №1 Б до дома №166 Д на Центральной улице. 

Водителей просят быть внимательнее и следовать указаниям дорожных знаков. 

Напомним, 19 января православные отмечают Крещение Господне. По этому поводу проходят крещенские купания. В 2026 году в Нижегородской области оборудуют 66 купелей, из них семь — в областном центре. 

Специалисты подчеркивают, что окунаться в прорубь можно не всем. Существует ряд противопоказаний. Подробности тут

