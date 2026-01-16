Ряд нижегородских улиц перекроют из-за крещенских купаний в ночь на 19 января

Фото:
Нижегородцев ждут транспортные ограничения в ночь на 19 января, сообщили в городском дептрансе.
Так, с 20:00 18 января до 04:00 19 января будет перекрыт проезд от дома №18 на улице Героя Смирнова до Колхозной, а также на улицах Братьев Игнатовых, Манежной и Горбатовской.
Кроме того, закроют проезд на набережной Гребного канала — с 19:00 18 января до 04:00 19 января и в деревне Сартаково от дома №1 Б до дома №166 Д на Центральной улице.
Водителей просят быть внимательнее и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, 19 января православные отмечают Крещение Господне. По этому поводу проходят крещенские купания. В 2026 году в Нижегородской области оборудуют 66 купелей, из них семь — в областном центре.
Специалисты подчеркивают, что окунаться в прорубь можно не всем. Существует ряд противопоказаний. Подробности тут.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+