Еще в двух нижегородских населенных пунктах ввели карантин по бешенству животных Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области выявлены два новых очага бешенства животных. Карантин установлен в поселках Новинки (городской округ Нижний Новгород) и Петровский (Воротынский муниципальный округ). Соответствующие указы губернатора размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

В Новинках эпизоотическим очагом признана придомовая территория дома № 206 по улице Новой. В Петровском — личное подсобное хозяйство местного жителя. В них введены строгие ограничения, направленные на предотвращение распространения заболевания. На период действия карантина запрещено лечение зараженных животных, перемещение и перегруппировка восприимчивых видов, снятие шкур с погибших животных, а также охота (за исключением мероприятий по регулированию численности). Въезд и выезд восприимчивых животных также ограничен, за исключением вакцинированных не менее чем за 179 дней до перевозки.

Кроме того, в пределах неблагополучных пунктов запрещены ярмарки, выставки и иные мероприятия с участием животных. Также нельзя вывозить диких животных в зоопарки.

Напомним, что в декабре 2025 года карантин по бешенству был введен в селах Чернуха Лысковского округа, Фокино Воротынского муниципального округа, а также деревнях Майдан и Слонинец Кстовского района.

