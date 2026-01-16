Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Последние новости рубрики Общество
16 января 2026 16:01Еще в двух нижегородских населенных пунктах ввели карантин по бешенству животных
16 января 2026 15:53Ряд нижегородских улиц перекроют из-за крещенских купаний в ночь на 19 января
16 января 2026 15:30НСА продолжает подготовку биоочистки после реконструкции
16 января 2026 15:1660% рельсов демонтировали на участке от Комсомольской площади до "Дубков"
16 января 2026 15:00Нижегородский загородный клуб закрыли из-за возможной угрозы пожара
16 января 2026 14:53Партийный десант "Единой России" проверил качество капитального ремонта Балахнинской ЦРБ
16 января 2026 14:47В Лыскове простились с погибшим на СВО Денисом Елисеевым
16 января 2026 14:35В Госдуме предложили установить единый размер для ручной клади в самолётах
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:07ЦРТС: нижегородские трамваи ежедневно простаивают из-за машин
Общество

Еще в двух нижегородских населенных пунктах ввели карантин по бешенству животных

16 января 2026 16:01 Общество
Еще в двух нижегородских населенных пунктах ввели карантин по бешенству животных

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области выявлены два новых очага бешенства животных. Карантин установлен в поселках Новинки (городской округ Нижний Новгород) и Петровский (Воротынский муниципальный округ). Соответствующие указы губернатора размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

В Новинках эпизоотическим очагом признана придомовая территория дома № 206 по улице Новой. В Петровском — личное подсобное хозяйство местного жителя. В них введены строгие ограничения, направленные на предотвращение распространения заболевания. На период действия карантина запрещено лечение зараженных животных, перемещение и перегруппировка восприимчивых видов, снятие шкур с погибших животных, а также охота (за исключением мероприятий по регулированию численности). Въезд и выезд восприимчивых животных также ограничен, за исключением вакцинированных не менее чем за 179 дней до перевозки.

Кроме того, в пределах неблагополучных пунктов запрещены ярмарки, выставки и иные мероприятия с участием животных. Также нельзя вывозить диких животных в зоопарки.

Напомним, что в декабре 2025 года карантин по бешенству был введен в селах Чернуха Лысковского округа, Фокино Воротынского муниципального округа, а также деревнях Майдан и Слонинец Кстовского района. 

Ранее в региональном управлении МЧС перечислили нижегородские муниципалитеты с риском распространения бешенства. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Бешенство Животные Карантин
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных