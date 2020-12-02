Банк "Открытие" создал дочернюю компанию для мезонинного финансирования

Фото:
Банк "Открытие" объявляет о создании дочерней компании "Открытие Капитал". Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Главная цель – предоставление мезонинного финансирования корпоративным клиентам банка и реализация инвестиционных проектов совместно с лидирующими и перспективными российскими компаниями. Генеральным директором "Открытие Капитал" назначен вице-президент банка "Открытие" Тимур Хамраев.
"Открытие Капитал" предлагает дополнительный источник финансирования для развития бизнеса, сделок M&A и инвестиционных проектов, средних и крупных сделок LBO/MBO.
"Открытие Капитал" станет одним из лидеров на российском рынке структурированного и мезонинного финансирования для корпоративных клиентов, будет оказывать им услуги по улучшению корпоративного управления и привлекать внешних инвесторов, в том числе через Открытие Private Banking.
СПРАВКА:
Мезонинное финансирование – это предоставление денежных средств без залога, справок о доходах и иных подтверждений платёжеспособности, по кредитной договорённости в любой форме.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+