Банк "Открытие" создал дочернюю компанию для мезонинного финансирования Бизнес

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Банк "Открытие" объявляет о создании дочерней компании "Открытие Капитал". Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Главная цель – предоставление мезонинного финансирования корпоративным клиентам банка и реализация инвестиционных проектов совместно с лидирующими и перспективными российскими компаниями. Генеральным директором "Открытие Капитал" назначен вице-президент банка "Открытие" Тимур Хамраев.

"Открытие Капитал" предлагает дополнительный источник финансирования для развития бизнеса, сделок M&A и инвестиционных проектов, средних и крупных сделок LBO/MBO.

"Открытие Капитал" станет одним из лидеров на российском рынке структурированного и мезонинного финансирования для корпоративных клиентов, будет оказывать им услуги по улучшению корпоративного управления и привлекать внешних инвесторов, в том числе через Открытие Private Banking.

СПРАВКА:

Мезонинное финансирование – это предоставление денежных средств без залога, справок о доходах и иных подтверждений платёжеспособности, по кредитной договорённости в любой форме.