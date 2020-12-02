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Происшествия

Пять пассажиров автобуса пострадали в аварии в районе Борского моста

13 января 2021 13:31  [104] Происшествия

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Пять пассажиров автобуса пострадали в ДТП в районе Борского моста. Как сообщили в региональном УГИБДД, авария произошла сегодня утром, 13 января.

На 15 км дороги Нижний Новгород-Киров в Борском районе водитель УАЗ не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ.

В результате ДТП пострадали водитель УАЗ и 5 пассажиров автобуса.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

По информации регионального минздрава со ссылкой на Нижегородский территориальный центр медицины катастроф, пятеро пассажиров были осмотрены на месте и отпущены домой, в госпитализации они не нуждались.

Водитель УАЗ госпитализирован в Борскую ЦРБ с переломом предплечья.

Добавим, что по данным портала Яндекс.Пробки в 13:30 движение перед Борским мостом в сторону Нижнего Новгорода крайне затруднено. В обратном направлении – из Нижнего Новгорода, дорога свободна.

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