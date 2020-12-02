Сормовская ТЭЦ обновила максимальный показатель отпуска тепла Общество

Фото: пресс-служба Нижегородского филиала "Т Плюс"

Сормовская ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" 13 января 2021 года достигла максимального показателя отпуска тепла с сетевой водой в 337 Гкал/ч при температуре наружного воздуха -24°С. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Предыдущий рекорд держался с 9 января 2017 года, когда при температуре -28,2°С отпуск тепла составил 311,7 Гкал/ч. В 2020 году на Сормовскую ТЭЦ в рамках соглашения с нижегородским АО "Теплоэнерго" переведены тепловые нагрузки шести малоэффективных муниципальных котельных с суммарной тепловой нагрузкой 37,3 Гкал/ч. Это позволило увеличить отпуск тепла со станции в целом на 8,1% и способствовало достижению рекордного показателя в день, который оказался пока самым холодным в Нижнем Новгороде в текущем отопительном сезоне.

"Пик холодов, наблюдавшихся на текущей неделе, Сормовская ТЭЦ и другие станции филиала отработали успешно. Благодаря всесторонней и качественной подготовке к осенне-зимнему периоду все они готовы обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей при любых температурах наружного воздуха", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

За последние годы Сормовская ТЭЦ не только увеличила тепловую нагрузку, но и существенно повысила свою эффективность, добавили в компании. Благодаря выполненным в 2018-2020 годам энергоэффективным мероприятиям (организация отбора пара производственных параметров от турбоагрегата №3, увеличение тепловой мощности бойлерной установки №1, замена насосного парка, установка частотно-регулируемых приводов) удельный расход условного топлива выработку электроэнергии снизился на Сормовской ТЭЦ на 11,9 гут/кВт*ч.

В наступившем году продолжится выполнение четырехлетней инвестиционной программы, по которой компания до 2023 года направит на модернизацию станции 729 млн рублей в соответствии с соглашением, подписанным в 2019 году между ПАО "Т Плюс" и правительством Нижегородской области. Модернизация ТЭЦ обеспечит дальнейшее повышение надежности и энергоэффективности станции и в целом системы теплоснабжения.