ВТБ Факторинг предоставил клиентам около 1 трлн рублей в 2020 году Бизнес

Группа компаний ВТБ Факторинг в 2020 году выплатила клиентам 944 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

В прес-службе пояснили, что такая сумма является рекордным объёмом финансирования для российского рынка факторинга, который на треть превышает результат 2019 года.

Портфель ВТБ Факторинг в 2020 году вырос на 32% и составил рекордные для российского рынка 335 млрд рублей. Таким образом, по предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний, доля компании на рынке составила 31%, подтвердив статус лидера в России. При этом объём выплаченного финансирования увеличился пропорционально росту портфеля до 944 млрд рублей.

В течение прошлого года клиентами ВТБ Факторинг стали 514 организаций, компания профинансировала около 800 поставщиков и подрядчиков крупного и среднего бизнеса, участвующих в комплексных программах финансирования Supply Chain Finance (SCF).

"Рекордные достижения сложного 2020 года – результат существенной трансформации подходов и бизнес-процессов ВТБ с акцентом на цифровизацию и расширение рынка коммерческого финансирования. В течение года мы завершили преобразование ВТБ Факторинг в группу компаний, открыли два новых продуктовых направления – АБЛ-финансирование и инвойс дискаунтинг, содействовали работе мультифакторной цифровой платформы GetFinance, возобновили международные импортные факторинговые операции. Кроме того, мы реализовали революционные для рынка проекты автоматизации факторинга – host-to-host финансирование и полностью цифровой онбординг новых клиентов, повысив доступность факторинга для компаний малого и среднего бизнеса", – рассказал генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов.

"Почти триллион рублей выплаченного финансирования за год – это знаковый рубеж, который открывает качественно новый этап в истории факторингового бизнеса группы ВТБ и ставит перед нами новые амбициозные цели", – добавил он.