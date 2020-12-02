Почти 900 детей стали участниками акции "Новогоднее чудо" в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородские волонтеры культуры в рамках акции "Новогоднее чудо" собрали новогодние подарки для 850 детей, которые нуждаются в социальной поддержке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Наша акция - большой пример успешного взаимодействия добровольцев в сфере культуры, органов социальной защиты, учреждений культуры и коммерческого сектора. Мы благодарим нижегородцев и предпринимателей, которые не остались равнодушными к акции и вместе с нами подарили положительные эмоции и новогоднее чудо детям", – рассказал региональный координатор общественного движения "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров в Нижегородской области Александр Зуев.

В акции "Новогоднее чудо" приняло участие более 450 добровольцев в сфере культуры. Волонтеры поздравили с праздником детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих хронические и онкологические заболевания, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот, а также посетили дома престарелых.

В Городецком районе волонтеры культуры провели праздник для детей из неблагополучных, малообеспеченных семей и детей, находящихся под опекой государства. Праздничная программа прошла во дворе Усадьбы Лапшиной, где ребята встретились с главными волшебниками – Дедом Морозом и Снегурочкой.

В Шарангском районе дети оставили свои желания в "волшебном сундуке". За время проведения акции поступило более 150 писем. Все желания были исполнены, а подарки детям вручили волонтеры культуры, Дед Мороз и Снегурочка.

Выездная творческая бригада Дворца культуры химиков Дзержинска совместно с волонтерами культуры приехала в гости к ребятам из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Лесная сказка". Гости привезли с собой веселые игры и сладкие подарки от социального центра "Покров".

Акция "Новогоднее чудо" также прошла в Чкаловске, Сокольске, Кулебаках, Семенове, Перевозе, Шахунье, Гагинском, Вадском, Арзамасском, Бутурлинском, Спасском, Дивеевском, Краснооктяборьском и Краснобаковском районах.

"Волонтеры культуры" является одним из ключевых направлений национального проекта "Культура", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".