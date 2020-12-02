Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Канавинский рынок продолжит работу в 2021 году
Новые "канатки" в Нижнем Новгороде строить пока не будут
На ул.Рождественской хотят возобновить работу трамваев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
15 января 2021 15:37  [32] Почти 900 детей стали участниками акции "Новогоднее чудо" в Нижегородской области
15 января 2021 15:34  [40] Почти 28 тысяч малышей родились в Нижегородской области в 2020 году
15 января 2021 15:26  [72] Сильные морозы и метель – нижегородцам рекомендуют оставаться дома
15 января 2021 15:20  [57] ЛУКОЙЛ принял участие в акции "Елка желаний"
15 января 2021 15:16  [62] ВТБ выдал первые 500 автокредитов по новой госпрограмме
15 января 2021 15:09  [66] ЛУКОЙЛ принял участие в акции "С новым годом, ветеран!"
15 января 2021 14:07  [81] Около 300 нарушений по контейнерным площадкам выявлено в Нижегородской области в праздники
15 января 2021 13:55  [243] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 15 января
15 января 2021 13:54  [91] Нижегородский водоканал вновь будет начислять пени за долги
15 января 2021 13:42  [109] "Мы можем правильно утилизировать елки, сделав нашу область экологичнее, и помочь животным", - Ольга Щетинина
Общество

Почти 900 детей стали участниками акции "Новогоднее чудо" в Нижегородской области

15 января 2021 15:37  [32] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородские волонтеры культуры в рамках акции "Новогоднее чудо" собрали новогодние подарки для 850 детей, которые нуждаются в социальной поддержке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Наша акция - большой пример успешного взаимодействия добровольцев в сфере культуры, органов социальной защиты, учреждений культуры и коммерческого сектора. Мы благодарим нижегородцев и предпринимателей, которые не остались равнодушными к акции и вместе с нами подарили положительные эмоции и новогоднее чудо детям", – рассказал региональный координатор общественного движения "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров в Нижегородской области Александр Зуев.

В акции "Новогоднее чудо" приняло участие более 450 добровольцев в сфере культуры. Волонтеры поздравили с праздником детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих хронические и онкологические заболевания, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот, а также посетили дома престарелых.

В Городецком районе волонтеры культуры провели праздник для детей из неблагополучных, малообеспеченных семей и детей, находящихся под опекой государства. Праздничная программа прошла во дворе Усадьбы Лапшиной, где ребята встретились с главными волшебниками – Дедом Морозом и Снегурочкой.

В Шарангском районе дети оставили свои желания в "волшебном сундуке". За время проведения акции поступило более 150 писем. Все желания были исполнены, а подарки детям вручили волонтеры культуры, Дед Мороз и Снегурочка.

Выездная творческая бригада Дворца культуры химиков Дзержинска совместно с волонтерами культуры приехала в гости к ребятам из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Лесная сказка". Гости привезли с собой веселые игры и сладкие подарки от социального центра "Покров".

Акция "Новогоднее чудо" также прошла в Чкаловске, Сокольске, Кулебаках, Семенове, Перевозе, Шахунье, Гагинском, Вадском, Арзамасском, Бутурлинском, Спасском, Дивеевском, Краснооктяборьском и Краснобаковском районах.

"Волонтеры культуры" является одним из ключевых направлений национального проекта "Культура", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры Дети Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph