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Общество

Молодые специалисты АПЗ получили сертификаты

15 января 2021 15:01  [28] Общество

Фото: Елена Галкина

Молодые специалисты Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина получили сертификаты по программе закрепления работников на предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Программа по закреплению молодых специалистов действует на АПЗ с 2011 года. Участвуют в ней работники инженерно-технического состава, а также специалисты отделов и служб до 35 лет, проработавшие на предприятии не менее трех лет. Все они успешно выполняют производственные задания, внедряют новые технологии, занимаются рационализаторской деятельностью.

Ежегодно участник программы получает именной сертификат на сумму 60 тысяч рублей. Право на выдачу очередного документа подтверждается комиссией во главе с генеральным директором. По истечении семи лет работнику выплачивается накопившаяся премия в полном размере с учетом индексации.

Всего 79 приборостроителей получили сертификат АО "АПЗ" в конце 2020 года.

"В программе начал участвовать, когда был технологом, теперь – старший мастер. Постоянно писал рацпредложения, старался улучшить техпроцесс. В последние годы занимался снижением трудоемкости, оптимизацией времени обработки на станках с ЧПУ. Участие в программе мотивировало к поиску новых решений. Казалось бы, семь лет – довольно долго, а пролетели быстро, вот получил последний сертификат. Эта программа – отличный способ мотивации молодых специалистов", - рассказал выпускник программы, старший мастер участка цеха №64 Дмитрий Чернышов.

"За время участия в программе освоила две разные сферы деятельности. Сначала работала в цехе №55, вела разработку и освоение новых изделий. Потом перешла в СГТ, занимаюсь шифрованием комплектующих, отслеживаю изменения в конструкторской документации и т.д. Выражаю благодарность моим наставникам: начальнику техбюро цеха №55 Марине Анатольевне Школиной и начальнику отдела нормативной подготовки производства СГТ Ирине Джоновне Жилкиной. Программа сертификатов – это вклад в будущее АПЗ", - добавила инженер по подготовке производства службы главного технолога, выпускница программы Марина Линева.

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Теги:
АПЗ Молодежь Производство
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