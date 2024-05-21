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Общество

Глеб Никитин: Исторические заслуги химотрасли подчёркивает статус "Город трудовой доблести", который по праву носит Дзержинск

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Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём химика и Днём города Дзержинска.  

"Уважаемые сотрудники химической отрасли! Дорогие жители Дзержинска! От всего сердца поздравляю вас с праздником! Химическая отрасль — одна из важнейших составляющих нашего промышленного комплекса. Химические предприятия обеспечивают огромный объем работы, выполняя задачи по снабжению людей повседневными товарами, обеспечивая необходимой продукцией другие производственные сферы, а также укрепляя обороноспособность страны. Исторические заслуги химической отрасли подчеркивает статус «Город трудовой доблести», который по праву носит Дзержинск", - говорится в поздравлении.

"Сегодня Дзержинск активно развивается. Реализуются крупные инвестиционные проекты, создаются новые объекты в социальной сфере, ведется масштабное благоустройство. Ярким проектом федерального уровня стала ОЭЗ «Кулибин», которая способствует возрождению промышленного потенциала города, привлечению современных импортозамещающих производств. Никакие позитивные изменения были бы невозможны без самих жителей Дзержинска. Кадровый, интеллектуальный, творческий потенциал города — залог общего успеха!" - сказано в поздравлении.

"Всем, кто трудится в химической отрасли, и всем жителям Дзержинска желаю здоровья и благополучия! Пусть город, где вы живете и работаете, становится только лучше и комфортнее! С праздником!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Глеб Никитин Дзержинск Химия
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