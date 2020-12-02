Господдержка АПК в Нижегородской области вновь вырастет Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Господдержка АПК в Нижегородской области вновь вырастет. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 16 января 2021 года.

Глава региона посетил животноводческий комплекс СПК (Колхоз) "Березники" в деревне Тяпино Гагинского района. Комплекс состоит из трех животноводческих дворов, которые были реконструированы в 2017-2020 годах. При реализации проекта использовались меры государственной поддержки.

Он рассказал, что 2021 году объем поддержки животноводческих хозяйств вырастет на 8,5% и составит более 1,6 млрд рублей.

"При этом составляющая областного бюджета - более 1,2 млрд рублей, что почти на 15% больше уровня 2020-го. Все существующие в 2020 году меры поддержки продолжают действовать в 2021-м. Мы поступательно наращиваем объем поддержки отрасли даже в непростых финансовых условиях", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области добавил, что в 2020 году в регионе построено и реконструировано 18 животноводческих объектов. Работа в этом направлении продолжается и в 2021 году. Предусмотрен целый ряд субсидий.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область, несмотря на пандемию, получила в 2020 году рекордный урожай зерна.

В целом, предприятия агропромышленного комплекса получили 18,6 млрд рублей льготных кредитов в 2020 году.

Также сельхозпроизводители в 2020 году получили 420 млн рублей льготных займов из регионального Фонда поддержки АПК.