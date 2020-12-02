Пункты вакцинации от COVID-19 вне поликлиник хотят открыть в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Пункты, где можно сделать прививку от коронавируса вне медицинского учреждения, хотят открыть в Нижегородской области.

Такую информацию озвучил губернатор региона Глеб Никитин, общаясь с подписчиками своего аккаунта соцсети Instagram.

Вопрос о перспективе создания подобных пунктах задал подписчик аккаунта, у которого мама хочет сделать прививку, но боится заразиться в поликлинике, где много болеющих в коридорах.

Глеб Никитин ответил, что вероятность создания таких пунктов существует.

"В перспективе рассмотрим такую возможность, когда будет достаточно пунктов в поликлиниках. Но пока организовать такой пункт вне поликлиники невозможно, потому что должна быть лицензия на вакцинацию у этого места, должны быть постоянно работающие специалисты по тем особым условиям, которые предъявляются этой лицензией", - пояснил губернатор Нижегородской области.

Напомним, что на начало января в Нижнем Новгороде открыто семь пунктов вакцинации, в районах области – два. В текущем году количество пунктов для вакцинации планируется увеличить до 32.