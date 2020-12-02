Нетрезвый маляр умер на арзамасском производстве Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Маляр умер на арзамасском производстве. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Несчастный случай произошел с 34-летним маляром-комплектовщиком.

Со слов представителя работодателя, накануне днем, 18 января, маляр был отстранен от работы – наблюдались признаки алкогольного опьянения. Его отправили в раздевалку для возвращения домой.

Через некоторое время контролирующий сотрудник обнаружил маляра в тяжелом состоянии. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть работника.

Устанавливаются причины смерти. Ожидается медицинское заключение. Проверяется соблюдение норм охраны труда.