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Нетрезвый маляр умер на арзамасском производстве

19 января 2021 12:00  [79] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Маляр умер на арзамасском производстве. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Несчастный случай произошел с 34-летним маляром-комплектовщиком.

Со слов представителя работодателя, накануне днем, 18 января, маляр был отстранен от работы – наблюдались признаки алкогольного опьянения. Его отправили в раздевалку для возвращения домой.

Через некоторое время контролирующий сотрудник обнаружил маляра в тяжелом состоянии. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть работника.

Устанавливаются причины смерти. Ожидается медицинское заключение. Проверяется соблюдение норм охраны труда.

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Теги:
Арзамас Госинспекция труда Производство
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