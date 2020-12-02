Пациент с амнезией ушел из нижегородской больницы и пропал Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Пациент с амнезией ушел из нижегородской больницы и пропал. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь" 18 января 2021 года.

Известно, что 47-летний Сергей Луконин вышел из больницы № 39 еще 8 января. С тех пор о нем нет информации.

Приметы: худощавого телосложения, рост 168 см, волосы черные с проседью, карие глаза.

Сергей Энгельсинович носит бороду и усы. В день исчезновения он был одет в черную куртку и голубые спортивные штаны.

Особые приметы: искривленный нос, разорванное левое ухо, шрам на левом запястье, порезы на шее, татуировка в форме подковы на правом плече, а также татуировка-надпись "Любви достойна только мать. Она одна умеет ждать".

Страдает амнезией.

Всех, кто может помочь в поисках нижегородца, просят звонить по телефонам 8(831)28-38-200 и 102.