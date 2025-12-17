Ели у Автозаводского универмага проверят после сообщений об их "вырубке" Общество

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Специалисты проверят ели напротив Автозаводского универмага после публикаций в соцсетях об их якобы вырубке. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Автозаводского района.

На днях в телеграм-канале "Мой Нижний Новгород" появился пост, написанный со слов очевидца. Утверждалось, что на Молодежном проспекте напротив универмага вырубают ели, которым несколько десятков лет.

"Прошу проверить законность вырубки деревьев по данному адресу", - призвал автор видео, которое также было размещено пабликом.

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос районным властям. Там сказали, что управляющая компания (ООО "Наш дом") обрезала ветви деревьев в районе Автозаводского универмага. Однако сигнал от горожан проигнорирован не будет.

"Сотрудники администрации Автозаводского района совместно представителями МКУ "Горкомэкологии" проведут обследование этих зеленых насаждений на соответствие проведенных работ нормам и правилам", - следует из ответа на наш запрос.

