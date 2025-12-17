Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 декабря 2025 08:00Ели у Автозаводского универмага проверят после сообщений об их "вырубке"
16 декабря 2025 19:21Министр Пучков объяснил необходимость перехода нижегородских школ на MAX
16 декабря 2025 19:09Нижегородцам запретили ловить налима до 31 января
16 декабря 2025 18:17Опубликован эскиз глэмпинг-парка и гостиницы на полуострове Печерские пески
16 декабря 2025 18:03Первая ночная диспансеризация прошла в Нижнем Новгороде: как это было
16 декабря 2025 17:59Парковку у Дома связи в Нижнем Новгороде сделали платной
16 декабря 2025 17:56Команды трех муниципальных округов Нижегородской области поощрят за демографические показатели
16 декабря 2025 17:22Часть улицы Ильинской останется закрытой для транспорта до 31 декабря
16 декабря 2025 17:00Юрист рассказал, как при разводе оставить себе купленную в браке квартиру
16 декабря 2025 16:54Итоги реализации молодёжной политики в 2025 году подвели в Нижегородской области
Общество

Ели у Автозаводского универмага проверят после сообщений об их "вырубке"

17 декабря 2025 08:00 Общество
Ели у Автозаводского универмага проверят после сообщений об их вырубке

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Специалисты проверят ели напротив Автозаводского универмага после публикаций в соцсетях об их якобы вырубке. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Автозаводского района. 

На днях в телеграм-канале "Мой Нижний Новгород" появился пост, написанный со слов очевидца. Утверждалось, что на Молодежном проспекте напротив универмага вырубают ели, которым несколько десятков лет. 

"Прошу проверить законность вырубки деревьев по данному адресу", - призвал автор видео, которое также было размещено пабликом. 

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос районным властям. Там сказали, что управляющая компания (ООО "Наш дом") обрезала ветви деревьев в районе Автозаводского универмага. Однако сигнал от горожан проигнорирован не будет. 

"Сотрудники администрации Автозаводского района совместно представителями МКУ "Горкомэкологии" проведут обследование этих зеленых насаждений на соответствие проведенных работ нормам и правилам", - следует из ответа на наш запрос. 

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут купить живую елку к Новому году за 8 рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Деревья Социальные сети
Поделиться:
Новости по теме
13 декабря 2025 14:53СК завел уголовное дело из-за вырубки редких деревьев в Борском округе
09 декабря 2025 19:193,6 тысячи деревьев высадили в Нижнем Новгороде взамен вырубленных
22 октября 2025 17:00Кстовский питбайкер ради трассы вырубил лес на 2,5 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных