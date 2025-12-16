Команды трех муниципальных округов Нижегородской области поощрят за демографические показатели Общество

Правительство Нижегородской области поощрит управленческие команды трех муниципальных округов за демографические показатели 2024 года. Поддержка будет оказана из средств целевой федеральной субсидии, недавно поступившей в регион.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение направить средства на поддержку команд администраций Шарангского, Тоншаевского и Уренского округов. Такой выбор обусловлен тем, что именно в этих муниципалитетах (среди округов с численностью населения до 50 тыс. человек) по итогам прошлого года достигнуты наиболее позитивные показатели естественного движения населения.

«Не раз подчеркивал, что достижение демографической устойчивости – это приоритет работы органов власти всех уровней. Демографические инициативы, над которыми работает Нижегородская область, должны быть эффективно реализованы на местах, под контролем глав администраций. Ожидаем еще большей мотивации к работе с семьями от всех муниципальных команд», – сказал Глеб Никитин.

Как подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, именно представители администраций ежедневно общаются с жителями и транслируют волнующие их вопросы на все уровни власти.

«Благодаря их работе происходит обмен мнениями. Получая вопросы и предложения от жителей, мы можем корректировать нашу политику, совершенствовать существующие меры поддержки именно с учетом позиции жителей. Вовлеченность и ответственность муниципальных команд позволяют грамотно продвигать важные инициативы и развивать территории, выстраивать доверительные отношения с жителями, добиваясь позитивных перемен на их благо», – считает Андрей Гнеушев.

Директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлев отметил, что в небольших муниципалитетах демографические показатели особенно чувствительны к качеству управления.

«Демографические показатели зависят от согласованной работы на всех уровнях, и вклад муниципалитетов в этой связке принципиален. Важно поощрять лидеров, это создает мотивацию искать более эффективные подходы к преодолению вызовов времени, поднимать общий стандарт работы по всей области», – добавил он.

Напомним, в августе министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области определило муниципалитеты региона, продемонстрировавшие наилучшие результаты в части эффективности деятельности органов местного самоуправления и социально-экономического развития. Муниципалитеты-лидеры были отмечены грантами из областного бюджета. Поощрение муниципальных управленческих команд за демографические показатели предусмотрено дополнительно.

Работа по стабилизации демографической ситуации в регионе ведется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Семья». По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина период с 2025 по 2030 годы также объявлен Пятилетием семьи в Нижегородской области.