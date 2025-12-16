Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2025 18:17Опубликован эскиз глэмпинг-парка и гостиницы на полуострове Печерские пески
16 декабря 2025 18:03Первая ночная диспансеризация прошла в Нижнем Новгороде: как это было
16 декабря 2025 17:59Парковку у Дома связи в Нижнем Новгороде сделали платной
16 декабря 2025 17:56Команды трех муниципальных округов Нижегородской области поощрят за демографические показатели
16 декабря 2025 17:22Часть улицы Ильинской останется закрытой для транспорта до 31 декабря
16 декабря 2025 17:00Юрист рассказал, как при разводе оставить себе купленную в браке квартиру
16 декабря 2025 16:54Итоги реализации молодёжной политики в 2025 году подвели в Нижегородской области
16 декабря 2025 16:30Опоры для канатки через Оку доставили в Нижний Новгород
16 декабря 2025 16:00Синоптик Мокеева предупредила о резком потеплении в Нижегородской области
16 декабря 2025 15:56Около 330 жителей Спасского округа смогут получать медпомощь в новых ФАПах
Общество

Команды трех муниципальных округов Нижегородской области поощрят за демографические показатели

16 декабря 2025 17:56 Общество
Команды трех муниципальных округов Нижегородской области поощрят за демографические показатели

Правительство Нижегородской области поощрит управленческие команды трех муниципальных округов за демографические показатели 2024 года. Поддержка будет оказана из средств целевой федеральной субсидии, недавно поступившей в регион.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение направить средства на поддержку команд администраций Шарангского, Тоншаевского и Уренского округов. Такой выбор обусловлен тем, что именно в этих муниципалитетах (среди округов с численностью населения до 50 тыс. человек) по итогам прошлого года достигнуты наиболее позитивные показатели естественного движения населения.

«Не раз подчеркивал, что достижение демографической устойчивости – это приоритет работы органов власти всех уровней. Демографические инициативы, над которыми работает Нижегородская область, должны быть эффективно реализованы на местах, под контролем глав администраций. Ожидаем еще большей мотивации к работе с семьями от всех муниципальных команд», – сказал Глеб Никитин.

Как подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, именно представители администраций ежедневно общаются с жителями и транслируют волнующие их вопросы на все уровни власти.

«Благодаря их работе происходит обмен мнениями. Получая вопросы и предложения от жителей, мы можем корректировать нашу политику, совершенствовать существующие меры поддержки именно с учетом позиции жителей. Вовлеченность и ответственность муниципальных команд позволяют грамотно продвигать важные инициативы и развивать территории, выстраивать доверительные отношения с жителями, добиваясь позитивных перемен на их благо», – считает Андрей Гнеушев.

Директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлев отметил, что в небольших муниципалитетах демографические показатели особенно чувствительны к качеству управления.

«Демографические показатели зависят от согласованной работы на всех уровнях, и вклад муниципалитетов в этой связке принципиален. Важно поощрять лидеров, это создает мотивацию искать более эффективные подходы к преодолению вызовов времени, поднимать общий стандарт работы по всей области», – добавил он.

Напомним, в августе министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области определило муниципалитеты региона, продемонстрировавшие наилучшие результаты в части эффективности деятельности органов местного самоуправления и социально-экономического развития. Муниципалитеты-лидеры были отмечены грантами из областного бюджета. Поощрение муниципальных управленческих команд за демографические показатели предусмотрено дополнительно.

Работа по стабилизации демографической ситуации в регионе ведется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Семья». По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина период с 2025 по 2030 годы также объявлен Пятилетием семьи в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография Нацпроект Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных