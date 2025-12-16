Опубликован эскиз глэмпинг-парка и гостиницы на полуострове Печерские пески

Фото:
Нижегородский минград выдал разрешение на подготовку проектной документации для освоения территории на полуострове Печерские пески. Здесь планируется реализация двух новых инвестиционных проектов — строительство круглогодичного глэмпинг-парка и гостиницы категории 4 звезды. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что будущие объекты станут частью туристско-рекреационного кластера, формирование которого уже началось на полуострове. Ожидается, что развитие этого направления придаст новый импульс развитию территории и повысит туристическую привлекательность региона.
При проектировании предстоит учесть ряд особенностей: обеспечить транспортную и инженерную инфраструктуру, разработать меры по защите от подтопления, сохранить существующие зеленые насаждения и создать комфортные зоны отдыха. Важным преимуществом новых объектов станет их расположение вблизи реки Волги.
Развитие туристической инфраструктуры на полуострове рассматривается как значимый шаг в повышении инвестиционного и туристического потенциала Нижегородской области.
В правительстве добавили, что западнее планируемой застройки, уже идет проектирование аналогичного гостиничного комплекса на основе ранее утвержденной документации.
Напомним, что минград согласовал измененный проект планировки и межевания территории туркомплекса, охватывающей улицы Родионова, Казанский съезд и Лысогорскую, включая полуостров Печерские пески.
Также сообщалось, что компания "Аквалон" получила разрешение на строительство спортклуба "Лето" на полуострове.
