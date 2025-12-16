Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Опубликован эскиз глэмпинг-парка и гостиницы на полуострове Печерские пески

16 декабря 2025 18:17 Общество
Опубликован эскиз глэмпинг-парка и гостиницы на полуострове Печерские пески

Фото: Институт развития агломераций Нижегородской области

Нижегородский минград выдал разрешение на подготовку проектной документации для освоения территории на полуострове Печерские пески. Здесь планируется реализация двух новых инвестиционных проектов — строительство круглогодичного глэмпинг-парка и гостиницы категории 4 звезды. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

Отмечается, что будущие объекты станут частью туристско-рекреационного кластера, формирование которого уже началось на полуострове. Ожидается, что развитие этого направления придаст новый импульс развитию территории и повысит туристическую привлекательность региона.

При проектировании предстоит учесть ряд особенностей: обеспечить транспортную и инженерную инфраструктуру, разработать меры по защите от подтопления, сохранить существующие зеленые насаждения и создать комфортные зоны отдыха. Важным преимуществом новых объектов станет их расположение вблизи реки Волги.

Развитие туристической инфраструктуры на полуострове рассматривается как значимый шаг в повышении инвестиционного и туристического потенциала Нижегородской области.

В правительстве добавили, что западнее планируемой застройки, уже идет проектирование аналогичного гостиничного комплекса на основе ранее утвержденной документации.

Напомним, что минград согласовал измененный проект планировки и межевания территории туркомплекса, охватывающей улицы Родионова, Казанский съезд и Лысогорскую, включая полуостров Печерские пески.

Также сообщалось, что компания "Аквалон" получила разрешение на строительство спортклуба "Лето" на полуострове.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

