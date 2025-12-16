Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2025 17:22Часть улицы Ильинской останется закрытой для транспорта до 31 декабря
16 декабря 2025 17:00Юрист рассказал, как при разводе оставить себе купленную в браке квартиру
16 декабря 2025 16:54Итоги реализации молодёжной политики в 2025 году подвели в Нижегородской области
16 декабря 2025 16:30Опоры для канатки через Оку доставили в Нижний Новгород
16 декабря 2025 16:00Синоптик Мокеева предупредила о резком потеплении в Нижегородской области
16 декабря 2025 15:35Приставы закрыли нижегородское кафе из-за официантов-нелегалов
16 декабря 2025 14:35Новые автобусы свяжут Кстово с другими районами Нижнего Новгорода
16 декабря 2025 13:29Нижегородцам рассказали, что именно делается для метро на улице Родионова
16 декабря 2025 13:14Замглавы Минприроды Буцаев проверил стройку экотехнопарка в Дзержинске
16 декабря 2025 12:58Нижегородский минград утвердил обновленный облик поликлиники на Автозаводе
Общество

Часть улицы Ильинской останется закрытой для транспорта до 31 декабря

16 декабря 2025 17:22 Общество
Часть улицы Ильинской останется закрытой для транспорта до 31 декабря

Новые ограничения для транспорта ввели на пересечении улиц Ильинской и Маслякова в Нижнем Новгороде. Это связано с реконструкцией трамвайных путей. 

В конце ноября дорогу перекрыли ближе к дому №89 по Ильинке. Теперь же до 31 декабря движение закрыто около дома №102 (см схему). 

Как рассказали в городском дептрансе, проезд транспорта по Маслякова в сторону площади Горького сохраняется в одностороннем направлении. В других направлениях на указанном перекрестке движение возможно по одной полосе в каждую сторону. 

Из-за проводимых работ трамвай №2 временно ходит от Черного пруда до площади Лядова. Полностью завершить перекладку путей на городском кольце планируется до конца 2025 года. 

Добавим, что также из-за ремонта путей ограничено движение транспорта на Ильинке в районе пересечения с улице Добролюбова. До окончания работ проезд на участке от Почаинской до Ильинской возможен в одностороннем направлении. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ремонтные работы Трамвай Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
10 декабря 2025 13:13Движение по Заречному бульвару ограничат до 1 февраля
08 декабря 2025 19:19Парковку ограничат у остановки на площади Лядова в Нижнем Новгороде
08 декабря 2025 17:50Парковку запретят на дублере улицы Родионова в Нижнем Новгороде
03 декабря 2025 17:00Дорогу в Почаинском овраге не откроют до ноября 2026 года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных