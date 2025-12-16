Часть улицы Ильинской останется закрытой для транспорта до 31 декабря Общество

Новые ограничения для транспорта ввели на пересечении улиц Ильинской и Маслякова в Нижнем Новгороде. Это связано с реконструкцией трамвайных путей.

В конце ноября дорогу перекрыли ближе к дому №89 по Ильинке. Теперь же до 31 декабря движение закрыто около дома №102 (см схему).

Как рассказали в городском дептрансе, проезд транспорта по Маслякова в сторону площади Горького сохраняется в одностороннем направлении. В других направлениях на указанном перекрестке движение возможно по одной полосе в каждую сторону.

Из-за проводимых работ трамвай №2 временно ходит от Черного пруда до площади Лядова. Полностью завершить перекладку путей на городском кольце планируется до конца 2025 года.

Добавим, что также из-за ремонта путей ограничено движение транспорта на Ильинке в районе пересечения с улице Добролюбова. До окончания работ проезд на участке от Почаинской до Ильинской возможен в одностороннем направлении.