Общество

Юрист рассказал, как при разводе оставить себе купленную в браке квартиру

16 декабря 2025 17:00 Общество
Юрист рассказал, как при разводе оставить себе купленную в браке квартиру

Фото: Александр Воложанин

Семейные конфликты при разводе остаются актуальной темой, независимо от того, где мы находимся: на работе, за чтением книги или просмотром фильма. Особенно остро воспринимаются ситуации, когда развод сопровождается спорами о недвижимости, особенно если она находится в ипотеке.

Как рассказала 360.ru юрист по бракоразводным процессам Александра Измайлова, по российскому законодательству, всё, что супруги приобрели в браке на общие средства, считается их совместной собственностью, включая квартиры, находящиеся в ипотеке. Это означает, что при отсутствии доказательств обратного, квартира может быть разделена судом пополам между разводящимися супругами.

Судебная практика предлагает два основных пути разрешения таких споров. Первый предполагает, что квартира может быть признана личной собственностью одного из супругов, если доказано, что она была приобретена на его личные средства. Эти средства могут быть как первоначальным взносом, так и периодическими платежами по ипотеке. Однако для этого необходимо заранее продумать все детали и предоставить суду доказательства того, что деньги были получены от продажи личного имущества до брака или по наследству.

Второй путь предполагает доказательство в суде, что один из супругов имеет больший интерес к квартире, чем другой. Это может быть обосновано отсутствием у одного из супругов другой жилплощади или более активным участием в обустройстве быта вокруг квартиры. В таком случае, даже если другой супруг возражает, суд может принять решение о передаче квартиры одному из них, а второму выплатить компенсацию в размере половины рыночной стоимости недвижимости.

В любом случае, при разделе имущества после развода важно обратиться за помощью к юристу, специализирующемуся на бракоразводных процессах. Он поможет разработать стратегию, которая будет наиболее выгодной и справедливой для всех сторон.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных