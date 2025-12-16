Итоги реализации молодёжной политики в 2025 году подвели в Нижегородской области Общество

Фото: министерство молодежной политики Нижегородской области

15 декабря в Нижнем Новгороде состоялась итоговая коллегия по реализации молодёжной политики. Так, в 2025 году в Нижегородской области было проведено более 1 000 мероприятий, собравших свыше 700 тысяч представителей различных целевых аудиторий. В сентябре 2025 года Нижний Новгород стал площадкой Слёта Всемирного фестиваля молодёжи, объединившего две тысячи участников из России и 120 стран мира. Реализация молодёжной политики в регионе осуществляется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Молодёжь и дети».

К участникам коллегии с приветственным словом обратился заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Денис Аширов.

«Хочется отметить, что этот год был очень продуктивным, эффективным и, конечно, насыщенным. Самой крупной международной молодёжной площадкой в 2025 году стал слет Всемирного фестиваля молодёжи, который прошел в сентябре в Нижнем Новгороде. И масштабы слёта, конечно же, поражают!» — сказал в своём видеообращении Денис Аширов.

В рамках Всероссийской программы «Регион для молодых» в 2025 году Нижегородская область получила федеральную субсидию в размере около 115 млн рублей на комплексное развитие молодёжной политики. На эти средства, в частности, был создан молодёжный центр «Круг» в Богородске, реализованы программы вовлечения молодёжи региона в предпринимательскую деятельность, проекты для работающей, студенческой молодёжи и др.

Кроме того, Нижегородская область в седьмой раз стала победителем Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» и получила субсидию в размере 7,7 млн рублей на комплексную программу развития добровольчества на территории региона в 2026 году. В 2025 году федеральная субсидия была направлена на развитие сферы добровольчества в регионе и укрепление Добро.Центров в Нижнем Новгороде, Сарове, Княгинине, Дзержинске, Тоншаеве, Балахне, Кулебаках и Выксе.

В рамках коллегии также был представлен обновлённый единый информационный ресурс – сайт NN-YOUNG.RU, который станет главным агрегатором всех событий и возможностей для молодёжи в регионе.

«Молодёжная политика — один из ключевых приоритетов нашей работы. У нас еще в далёком 2008 году был создан Молодежный парламент, и мы тогда были одними из первых в стране. Сейчас мы видим, насколько этот социальный лифт работает — многие участники Молодежного парламента, которые были его членами, сейчас уже занимают достаточно видные должности в различных сферах: и на муниципальном уровне, и на региональном, и даже на федеральном. Считаю, что мы целенаправленно выстраиваем в регионе комплексную инфраструктуру для самореализации молодежи. Ярким примером служит успешный опыт молодежного центра «Высота», который стал точкой притяжения для тысяч ребят, а теперь его формат мы масштабируем на все муниципалитеты», — рассказал заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов.

В течение года в Нижегородской области были обновлены 3 молодёжных центра и открыты 6 новых молодёжных пространств, а региональный молодёжный центр «Высота» стал местом реализации различных инициатив. За 12 месяцев работы его посетило более 20 тысяч человек, в стенах пространства было проведено свыше 700 мероприятий.

Отдельный блок коллегии был посвящён мероприятиям, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В России был создан Международный корпус добровольцев, в который вошли также 25 тысяч волонтёров из Нижегородской области. В Нижнем Новгороде, Балахне, Дзержинске и Ветлуге были заложены «капсулы времени» с посланием потомкам в 2045 год.

Системная работа велась и в сфере патриотического воспитания молодёжи. В регионе состоялось 28 полевых выездов в рамках поисковых экспедиций, организован Слёт поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт», где Нижегородская область заняла третье место. Центром патриотического воспитания «Авангард» совместно с региональным отделением Движения Первых, молодёжным центром «Высота» и региональным отделением «Юнармии» проведена военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», участниками которой стали 76 тысяч школьников и студентов региона. 24 команды дошли до регионального финала, и впервые на Всероссийском этапе команда «Зарничник 1» из Сосновской школы №1 заняла первое место.

«Это результаты работы огромной команды региона. И я очень благодарна, что вот уже третий год мы идём вместе, становимся сильнее и помогаем более чем 700 тысячам молодых людей в Нижегородской области реализовывать себя. Для всех, кто работает в системе молодежной политики, это призвание и огромная гордость — растить будущее нашей страны. В этом году мы ещё раз убедились: устойчивое развитие возможно только тогда, когда решения принимаются вместе, когда у молодежи есть голос, поддержка и пространство для инициатив. Принцип «ничего для молодежи без молодежи» — это не просто лозунг, а основа нашей работы», — подчеркнула министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

В 2025 году были также реализованы программы по поддержке работающей молодежи, молодых предпринимателей, студентов вузов и учреждений СПО. В сентябре в регионе прошёл IX Форум молодых семей, объединивший более 200 участников.

164 нижегородца стали победителями грантовых конкурсов, общая сумма выигранных грантов — около 134,5 млн рублей. Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по молодёжному предпринимательству по версии Росмолодёжь.Предпринимай.

«У нас сильная и инициативная молодежь! Ребята создают проекты, занимаются добровольчеством, открывают бизнес и реализуют яркие культурные, спортивные и патриотические проекты. Наша задача проста - не мешать и максимально помогать, предоставляя ресурсы, площадки и поддержку. Мы должны делать так, чтобы больших результатов можно было бы добиваться здесь, в Нижнем и районах области. Уверен, сегодняшние итоги — это не точка, а старт. Впереди - 2026 год, и наша общая цель — сохранять темп, расширять поддержку патриотических и просветительских инициатив и вовлекать молодежь в жизнь города и области, передавая ей все больше ответственности за Нижний Новгород и Нижегородскую область», — отметил председатель Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

В завершение коллегии были объявлены итоги конкурса проектов и программ комплексного развития молодежной политики в городских и муниципальных округах Нижегородской области «Это для нас!». Победителями в номинации «Молодежное пространство» стали Вачский и Воскресенский муниципальные округа. Также определились населенные пункты, где в 2026 году пройдёт День молодёжи, — это Выкса, Урень, Городец и село Спасское.