Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2025 17:22Часть улицы Ильинской останется закрытой для транспорта до 31 декабря
16 декабря 2025 17:00Юрист рассказал, как при разводе оставить себе купленную в браке квартиру
16 декабря 2025 16:54Итоги реализации молодёжной политики в 2025 году подвели в Нижегородской области
16 декабря 2025 16:30Опоры для канатки через Оку доставили в Нижний Новгород
16 декабря 2025 16:00Синоптик Мокеева предупредила о резком потеплении в Нижегородской области
16 декабря 2025 15:35Приставы закрыли нижегородское кафе из-за официантов-нелегалов
16 декабря 2025 14:35Новые автобусы свяжут Кстово с другими районами Нижнего Новгорода
16 декабря 2025 13:29Нижегородцам рассказали, что именно делается для метро на улице Родионова
16 декабря 2025 13:14Замглавы Минприроды Буцаев проверил стройку экотехнопарка в Дзержинске
16 декабря 2025 12:58Нижегородский минград утвердил обновленный облик поликлиники на Автозаводе
Общество

Итоги реализации молодёжной политики в 2025 году подвели в Нижегородской области

16 декабря 2025 16:54 Общество
Итоги реализации молодёжной политики в 2025 году подвели в Нижегородской области

Фото: министерство молодежной политики Нижегородской области

15 декабря в Нижнем Новгороде состоялась итоговая коллегия по реализации молодёжной политики. Так, в 2025 году в Нижегородской области было проведено более 1 000 мероприятий, собравших свыше 700 тысяч представителей различных целевых аудиторий. В сентябре 2025 года Нижний Новгород стал площадкой Слёта Всемирного фестиваля молодёжи, объединившего две тысячи участников из России и 120 стран мира. Реализация молодёжной политики в регионе осуществляется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Молодёжь и дети».

К участникам коллегии с приветственным словом обратился заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Денис Аширов.

«Хочется отметить, что этот год был очень продуктивным, эффективным и, конечно, насыщенным. Самой крупной международной молодёжной площадкой в 2025 году стал слет Всемирного фестиваля молодёжи, который прошел в сентябре в Нижнем Новгороде. И масштабы слёта, конечно же, поражают!» — сказал в своём видеообращении Денис Аширов.

В рамках Всероссийской программы «Регион для молодых» в 2025 году Нижегородская область получила федеральную субсидию в размере около 115 млн рублей на комплексное развитие молодёжной политики. На эти средства, в частности, был создан молодёжный центр «Круг» в Богородске, реализованы программы вовлечения молодёжи региона в предпринимательскую деятельность, проекты для работающей, студенческой молодёжи и др.

Кроме того, Нижегородская область в седьмой раз стала победителем Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» и получила субсидию в размере 7,7 млн рублей на комплексную программу развития добровольчества на территории региона в 2026 году. В 2025 году федеральная субсидия была направлена на развитие сферы добровольчества в регионе и укрепление Добро.Центров в Нижнем Новгороде, Сарове, Княгинине, Дзержинске, Тоншаеве, Балахне, Кулебаках и Выксе.

В рамках коллегии также был представлен обновлённый единый информационный ресурс – сайт NN-YOUNG.RU, который станет главным агрегатором всех событий и возможностей для молодёжи в регионе.

«Молодёжная политика — один из ключевых приоритетов нашей работы. У нас еще в далёком 2008 году был создан Молодежный парламент, и мы тогда были одними из первых в стране. Сейчас мы видим, насколько этот социальный лифт работает — многие участники Молодежного парламента, которые были его членами, сейчас уже занимают достаточно видные должности в различных сферах: и на муниципальном уровне, и на региональном, и даже на федеральном. Считаю, что мы целенаправленно выстраиваем в регионе комплексную инфраструктуру для самореализации молодежи. Ярким примером служит успешный опыт молодежного центра «Высота», который стал точкой притяжения для тысяч ребят, а теперь его формат мы масштабируем на все муниципалитеты», — рассказал заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов.

В течение года в Нижегородской области были обновлены 3 молодёжных центра и открыты 6 новых молодёжных пространств, а региональный молодёжный центр «Высота» стал местом реализации различных инициатив. За 12 месяцев работы его посетило более 20 тысяч человек, в стенах пространства было проведено свыше 700 мероприятий. 

Отдельный блок коллегии был посвящён мероприятиям, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В России был создан Международный корпус добровольцев, в который вошли также 25 тысяч волонтёров из Нижегородской области. В Нижнем Новгороде, Балахне, Дзержинске и Ветлуге были заложены «капсулы времени» с посланием потомкам в 2045 год.

Системная работа велась и в сфере патриотического воспитания молодёжи. В регионе состоялось 28 полевых выездов в рамках поисковых экспедиций, организован Слёт поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт», где Нижегородская область заняла третье место. Центром патриотического воспитания «Авангард» совместно с региональным отделением Движения Первых, молодёжным центром «Высота» и региональным отделением «Юнармии» проведена военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», участниками которой стали 76 тысяч школьников и студентов региона. 24 команды дошли до регионального финала, и впервые на Всероссийском этапе команда «Зарничник 1» из Сосновской школы №1 заняла первое место.

 «Это результаты работы огромной команды региона. И я очень благодарна, что вот уже третий год мы идём вместе, становимся сильнее и помогаем более чем 700 тысячам молодых людей в Нижегородской области реализовывать себя. Для всех, кто работает в системе молодежной политики, это призвание и огромная гордость — растить будущее нашей страны. В этом году мы ещё раз убедились: устойчивое развитие возможно только тогда, когда решения принимаются вместе, когда у молодежи есть голос, поддержка и пространство для инициатив. Принцип «ничего для молодежи без молодежи» — это не просто лозунг, а основа нашей работы», — подчеркнула министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

В 2025 году были также реализованы программы по поддержке работающей молодежи, молодых предпринимателей, студентов вузов и учреждений СПО. В сентябре в регионе прошёл IX Форум молодых семей, объединивший более 200 участников.

164 нижегородца стали победителями грантовых конкурсов, общая сумма выигранных грантов — около 134,5 млн рублей. Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по молодёжному предпринимательству по версии Росмолодёжь.Предпринимай.

«У нас сильная и инициативная молодежь! Ребята создают проекты, занимаются добровольчеством, открывают бизнес и реализуют яркие культурные, спортивные и патриотические проекты. Наша задача проста - не мешать и максимально помогать, предоставляя ресурсы, площадки и поддержку. Мы должны делать так, чтобы больших результатов можно было бы добиваться здесь, в Нижнем и районах области. Уверен, сегодняшние итоги — это не точка, а старт. Впереди - 2026 год, и наша общая цель — сохранять темп, расширять поддержку патриотических и просветительских инициатив и вовлекать молодежь в жизнь города и области, передавая ей все больше ответственности за Нижний Новгород и Нижегородскую область», — отметил председатель Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

В завершение коллегии были объявлены итоги конкурса проектов и программ комплексного развития молодежной политики в городских и муниципальных округах Нижегородской области «Это для нас!». Победителями в номинации «Молодежное пространство» стали Вачский и Воскресенский муниципальные округа. Также определились населенные пункты, где в 2026 году пройдёт День молодёжи, — это Выкса, Урень, Городец и село Спасское.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Росмолодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных