Общий объем господдержки сельского хозяйства в Нижегородской области достигнет 4,5 млрд рублей Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Общий объем господдержки сельского хозяйства в Нижегородской области достигнет 4,5 млрд рублей в 2021 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. В эту сумму входят федеральные и областные субсидии. Финансирование включает поддержку АПК и развитие сельских территорий и на 6,8% больше чем в 2020 году.

"Сегодня сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики. От его состояния и развития во многом зависит качество жизни населения. Очень важно благоустраивать сельские территории: строить жилье, дороги, проводить газ, воду, чтобы люди на селе жили в комфортных условиях", - подчеркнул Глеб Никитин.

При этом губернатор уточнил, что все ранее действующие меры государственной поддержки в этом году сохранятся. В частности, предусмотрен ряд субсидий на развитие молочного и мясного скотоводства, племенного животноводства; приобретение сельхозтехники и оборудования; развитие растениеводства (поддержка на элитное семеноводство, мелиорацию земель, производство овощей, льна-долгунца, масличных культур, закладку многолетних насаждений) и др.

Также будет действовать грантовая поддержка для фермеров и поддержка кадров АПК.

Кроме того, продолжатся мероприятия в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область, несмотря на пандемию, получила в 2020 году рекордный урожай зерна.

В целом, предприятия агропромышленного комплекса получили 18,6 млрд рублей льготных кредитов в 2020 году.

Также сельхозпроизводители в 2020 году получили 420 млн рублей льготных займов из регионального Фонда поддержки АПК.