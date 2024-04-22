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Общество

Праздничные мероприятия в День Победы пройдут в парках Нижнего Новгорода

03 мая 2024 15:34  [4] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

9 Мая в день 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во всех районах Нижнего Новгорода пройдут праздничные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Для жителей подготовлена разнообразная культурная программа с участием артистов и танцевальных коллективов.

Так в парке Победы можно будет услышать “Военные песни у Кремля” в исполнении нижегородцев, а также гостя - заслуженного артиста России Александра Олешко.

В парке “Швейцария” посетителям представят реконструкцию “Боя с диверсантами”, которая рассказывает о подвиге советских солдат и офицеров. Кроме того, здесь будет работать полевая кухня, пройдет флешмоб “Вальс Победы”, выставка оружия времен ВОВ и радиоквест. Завершится праздник в парке концертом с песнями военных лет, которые споют Наталия Иванова, а также группы "Чкалов" и "Рок-острова".

Угоститься солдатской кашей, посетить выставку оружия и посмотреть патриотический концерт можно будет и в парках “Дубки” и “Светлоярский”.

В Автозаводском парке культуры и отдыха для посетителей подготовили тематические мастер-классы и анимационные программы. Кроме того, здесь как и во всех парках города, можно будет попробовать солдатскую кашу и посмотреть выступления творческих коллективов

Помимо этого, 9 мая во всех районах Нижнего Новгорода пройдут торжественные митинги памяти и возложение цветов к мемориалам и могилам героев.

Ранее сообщалось, что полевая кухня будет работать в нижегородском зоопарке 9 Мая.

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Теги:
9 мая Парки Праздники
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