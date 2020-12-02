Глеб Никитин поздравил крымчан с Днем Республики Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей и руководство Крыма с Днем Республики. В 2021 году этот день также ознаменован 30-летием с момента проведения референдума о воссоздании автономного статуса полуострова.

В телеграмме в адрес главы Республики Крым Сергея Аксенова Глеб Никитин подчеркнул надежность сложившихся партнерских отношений, которые уже 7 лет развиваются в духе взаимопонимания.

"Этот день имеет особое значение для всех крымчан. Он является символом сплоченности и стойкости многонационального народа республики, который не раз становился участником судьбоносных для истории России событий", – отметил Глеб Никитин.

"От всей души желаю каждому жителю Крыма благополучия, мира и добра. Уверен, что наши связи будут только крепнуть, а новые совместные проекты послужат дальнейшему процветанию обоих регионов", – сказал губернатор Нижегородской области.

Ежегодно 20 января Россия отмечает День Республики Крым.

Как напомнили в департаменте внешних связей, в июне 2015 года состоялось подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. В рамках установившегося между Нижегородской областью и Республикой Крым партнерства было реализовано 60 совместных мероприятий самой широкой направленности.