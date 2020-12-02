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Бизнес

Новый технопарк на "Дробмаше" сможет принимать резидентов к 2024 году

20 января 2021 17:58  [70] Бизнес

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Новый промышленный технопарк "Машиностроение" на заводе "Дробмаш" в Выксе Нижегородской области сможет принимать резидентов к 2024 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве промышленности региона.

Напомним, что сейчас в регионе создается технопарк на базе "Дробмаша" и расширяется территория технопарка "Саров" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Проекты технопарков прошли отбор минэкономразвития РФ, поэтому финансирование осуществляется как из федерального, так и из регионального бюджета.

Для создания технопарка на "Дробмаше" в декабре 2019 года были перечислены субсидии в размере 253,2 млн рублей (243,1 млн рублей – из федерального бюджета, 10,1 млн рублей – из областного бюджета). В декабре 2020 года федеральный бюджет выделил на эти цели 237,6 млн рублей, региональный бюджет - 9,9 млн рублей. Данные средства стали завершающими траншами.

Средства пошли на приобретение высокотехнологичного оборудования для оснащения цехов коллективного пользования резидентов технопарка. В частности, уже закуплены фрезерные станки с ЧПУ, промышленный робот манипулятор, многофункциональные фрезерные пятиосевые центры, и другое оборудование.

Технопарк на территории завода Дробмаш в Выксе предусматривает производство горно-шахтного оборудования, оборудования для молочных хозяйств, а также выпуск специальных контейнеров и печей для газостатирования.

Финансирование технопарка в Сарове тоже завершилось. Напомним, что средства предоставлялись для увеличения энергетических мощностей, что позволит резидентам развивать новые производства, а также даст возможность привлекать новые предприятия.

Всего на два реализуемых проекта: ЗАО "Дробмаш" и АО "Технопарк "Саров", из средств федерального бюджета было привлечено свыше 560 млн рублей, софинансирование из областного бюджета составило почти 24 млн рублей.

Предполагается, что к 2024 году резидентами этих технопарков могут стать более 50 компаний – субъектов малого и среднего предпринимательства.

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Теги:
Выкса Технопарк
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