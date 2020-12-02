Аварий на сетях "Теплоэнерго" стало меньше Общество

Повреждаемость на сетях АО "Теплоэнерго" в текущем отопительном периоде снизилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом – сентябрь–январь – 2019 года. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Илья Халтурин на заседании комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству, докладывая о ходе отопительного сезона в районах, находящихся зоне ответственности "Теплоэнерго".

Он рассказал членам комиссии о том, как проходила подготовка к отопительному периоду 2020-2021 года. Несмотря на позднее окончание отопительного сезона 2019-2020 года и перенос сроков проведения планово-предупредительных ремонтов и гидравлических испытаний с 8 мая на 2 июля, предприятию удалось провести все регламентные работы по подготовке к отопительному сезону и реализовать все намеченные масштабные планы по ремонту и реконструкции тепловых сетей, оборудования и объектов.

Так, приоритетными проектами ремонтной программы 2020 года стали реконструкция магистрального участка от Сормовской ТЭЦ с увеличением диаметра трубопроводов до 1000 мм протяженностью 1 км, замена магистральных участков сетей от НТЦ диаметром 700-800 мм по ул. Головнина и ул. Невзоровых общей протяженностью 1,4 км.

Илья Халтурин сообщил, что после официального старта отопительного сезона 22 сентября в течение трех дней были обеспечены теплоносителем все потребители, имевшие техническую готовность к приему тепла.

Генеральный директор "Теплоэнерго" также отметил, что более чем в полтора раза выросла нагрузка на предприятие по устранению повреждений на бесхозяйных сетях – в 2020 году ремонтные бригады предприятия 108 раз ремонтировали бесхозяйные участки теплосетей по письмам районных администраций. В 2019 году такие работы силами "Теплоэнерго" проводились 65 раз.

Илья Халтурин проинформировал депутатов, что в целом по итогам 2020 года аварийность на сетях АО "Теплоэнерго" снизилась на 12,6% по сравнению с 2019 годом и подчеркнул, что это результат масштабной работы предприятия по перекладке сетей. Общий уровень износа трубопроводов в зоне ответственности компании, по словам Ильи Халтурина, за последний год снизился на 10%. Он также заявил, что замена не менее 5% сетей ежегодно — стратегическая задача предприятия.

Также генеральный директор АО "Теплоэнерго" сообщил, что в 2021 году по программе капитального ремонта планируется продолжить работу по реконструкции и ремонту участков тепловых сетей третьей очереди от Нагорной теплоцентрали и осуществить второй этап реконструкции магистрального участка теплосети от Сормовской ТЭЦ. В целом, в планах предприятия на 2021 год – заменить 93,6 км сетей – 5,5% от общей протяженности.



Кроме того, запланирована разработка комплексной системы противоаварийной автоматики и защиты системы теплоснабжения крупнейшего источника предприятия - Нагорной теплоцентрали при возникновении нештатных ситуаций.