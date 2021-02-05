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"Во все времена науке была отведена особая, очень важная роль", - Евгений Люлин

08 февраля 2021 08:50  [91] Общество

От имени Законодательного собрания Нижегородской области и себя лично Евгений Люлин направил поздравление с Днем российской науки.

"У людей нет силы более мощной и победоносный, чем наука", – говорил в свое время наш земляк Максим Горький.

Во все времена науке была отведена особая, очень важная роль. Именно она двигала общество вперед. Благодаря научным открытиям и достижениям развивались технологии, совершенствовалось производство, менялась жизнь. И сегодня наука – это мощный ресурс социально-экономических преобразований, стремящихся к дальнейшему прогрессу.

Нижегородская область на протяжении длительного времени поддерживает статус крупного научного и промышленного центра, где сконцентрирована фундаментальная, прикладная, отраслевая наука. Мы занимаем первые места в рейтинге по уровню научно-технологического развития, имеем более ста научно-исследовательских организаций, а также располагаем значительным потенциалом научных кадров. Нижегородские ученые достойно продолжают труд своих выдающихся предшественников и добиваются высоких успехов в осуществлении уникальных разработок, конкурентоспособных на мировом рынке.

В день профессионального праздника выражаю слова признательности всем представителям научного общества и желаю неиссякаемой энергии, новых открытий и высоких достижений!" – пожелал спикер регионального парламента.

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Теги:
Законодательное собрание Наука Праздники
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