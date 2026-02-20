Дмитрий Филипенко: "Помощь участникам СВО и их семьям включена в Народную программу отдельным направлением" Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся круглый стол, посвященный вопросам комплексной помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Эксперты органов власти, общественных организаций и профильных ведомств обсудили действующие меры поддержки, межведомственное взаимодействие и новые инициативы социальной адаптации.

Как отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко, поддержка участников специальной военной операции закреплена как отдельный блок Народной программы партии: «Это принципиальная позиция — помощь участникам СВО и их семьям включена в Народную программу отдельным направлением. Речь идет не о разовых решениях, а о долгосрочной системной поддержке: от социальной и медицинской помощи до полноценной интеграции в мирную жизнь».

В ходе заседания были представлены ключевые направления работы: деятельность координационного центра помощи военнослужащим и их близким, региональные меры социальной поддержки, медицинская помощь и реабилитация, проекты протезирования, а также программы социализации через спорт, демографические и социальные инициативы. Отдельное внимание уделили проектам оздоровления и адаптации ветеранов, вопросам доступности медицинских услуг и вовлечения семей участников СВО в общественную жизнь.

По словам председателя городской думы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова, важнейшим остается персональный подход: «В Нижегородской области разработан серьезный пакет мер социальной поддержки участников СВО и их близких. Но у каждого бойца, у каждой семьи – своя конкретная история, свои жизненные обстоятельства и потребности. Важно, чтобы помощь была адресной и максимально персонифицированной, реально меняющей жизнь людей к лучшему. Для достижения этого мы должны слышать людей и оперативно реагировать на их запросы».

«Для реальной поддержки необходимо, чтобы работала единая точка входа для военнослужащих и их семей по всем возникающим вопросам и проблемам, чтобы помощь была максимально быстрой и эффективной. Именно так построена работа в нашем регионе. Наш координационный центр с 2022 года помогает по всем ключевым направлениям - гуманитарная помощь военнослужащих, помощь семьям военнослужащих и волонтерам-гуманитарщикам. А в наш колл-центр может обратиться любой желающий. За время работы он обработал 144 397 обращений», - добавила генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области», руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Дома народного единства Татьяна Дружинина.

По мнению депутата Законодательного Собрания Нижегородкой области Василия Суханова, важно «не допустить, чтобы в обществе формировалось мнение, будто участник или инвалид СВО — это обуза для работодателя». «Напротив, нужно делать все, чтобы любой руководитель гордился тем, что у него трудятся такие люди. Вспомним советский опыт: предприятия считали за честь, что у них работают ветераны Великой Отечественной войны», - отметил он.

По итогам дискуссии участники отметили необходимость усиления межведомственного взаимодействия, совместной работы по совершенствованию мер поддержки участников СВО и их близких, развитию программ реабилитации и укреплению социальной стабильности.

