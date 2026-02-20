График нижегородских электричек изменится 22 и 23 февраля Общество

В связи с переносом выходных и праздничных дней, 22 и 23 февраля 2026 года изменится расписание пригородных поездов в Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе Волго-Вятской пригородной пассажирской компании, в воскресенье, 22 февраля, электрички будут ходить по расписанию субботы, а в понедельник, 23 февраля, — по воскресному графику. Однако на отдельных маршрутах расписание будет отличаться от стандартного субботнего и воскресного.

На маршруте Нижний Новгород — Урень — Нижний Новгород вне обычного расписания выходных и будних дней добавлены скоростные электропоезда: 21 и 23 февраля поезд № 6614 из Нижнего Новгорода в 09:34 и № 6629 из Уреня в 11:58; 20, 21 и 23 февраля поезд № 6622 из Нижнего Новгорода в 13:00 и № 6645 из Уреня в 15:32.

На участке Нижний Новгород — Фролищи с 20 по 24 февраля пригородные поезда будут курсировать в обычном режиме, без учета переноса выходных дней.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде на День защитника Отечества 23 февраля поменяют график движения автобусов. Кроме того, в связи с предстоящими трехдневными выходными меняется расписание канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором.