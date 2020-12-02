Юрий Шалабаев проверил нижегородскую школу после ремонта Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Глава города Юрий Шалабаев проверил нижегородскую школу № 32 в Приокском районе после ремонта 22 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

В школе полностью демонтировали старую электропроводку и проложили новые кабели и провода, в учебных классах появились софиты и энергосберегающие лампы.

Школа № 32 является одной из самых больших школ Приокского района.

"Кроме полной замены электропроводки, в школе установили новое светодиодное оборудование, провели косметический ремонт в коридорах и 26 учебных классах, на этажах установили новые двери", - рассказал Юрий Шалабаев.

На время проведения ремонтных работ ученики продолжали образовательный процесс в гимназии № 17 и школе № 134 Приокского района.

Добавим, что в 2021 году в Нижнем Новгороде проводится капитальный ремонт и ремонт по отдельным видам работ ещё в семи образовательных организациях. В 2020 году комплексный капитальный ремонт провели в школе № 141 Сормовского района, в школе № 127 на Автозаводе и в гимназии № 1 на площади Минина.

Гимназия №1 открылась после капремонта в октябре прошлого года, сроки завершения ремонта неоднократно переносились.