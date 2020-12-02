Новая должность появится в нижегородских школах Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новая должность появится в школах Нижегородской области с 1 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения России.

В штатное расписание общеобразовательных учреждений будет введена должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Это пилотный проект, в котором примут участие только 10 регионов России.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, запуск проекта обусловлен изменениями, внесенными в закон об образовании, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным - поправки систематизируют всю воспитательную работу с школьниками.

"Хочу сразу сказать, что главная задача – чтобы школьник мог для себя делать осознанный выбор, чтобы школьник знал свою малую родину, большую родину, уважительно относился к сверстникам, родителям, учителям. Воспитание – это формирование определенных ценностей, которые делают школьника уверенным в себе, счастливым, успешным в жизни", - определил направления работы советника директора Сергей Кравцов.

Сегодня Минпросвещения совместно с Российским движением школьников объявило о старте конкурса "Навигаторы детства", с помощью которого будут отобраны кандидаты на новую должность. Будущих советников директора будут выбирать среди педагогов, имеющих опыт работы, без ограничений по возрасту и стажу. Также, участие в конкурсе могут принять и студенты педагогических вузов, начиная с 4 курса, но только после прохождения специального обучения.

Результаты конкурса будут подведены не позднее 21 марта 2021 года. Лучшие педагоги займут новые должности в пилотных регионах, в перечень которых помимо Нижегородской области входят: Брянская, Вологодская, Калининградская, Омская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, город Севастополь и Ставропольский край.