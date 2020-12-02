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Бизнес

KIA пятый раз подряд стала самой продаваемой иномаркой года в портфеле ВТБ Лизинг

22 января 2021 18:02  [69] Бизнес

Фото: ВТБ

KIA по итогам 2020 года пятый год пятый раз подряд стала самой продаваемой иномаркой среди легковых автомобилей у ВТБ Лизинг. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

В пресс-службе пояснили, что от всех соответствующих продаж компании на долю KIA пришлось 13%. Самыми популярными моделями стали RIO (38%), Optima (14%) и Sportage (11%).

ВТБ Лизинг и представительство ООО "Киа Моторс Россия и СНГ" планируют и дальше развивать сотрудничество: на протяжении 2021 года будет действовать программа покупки автомобилей KIA со скидкой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ГК ВТБ Лизинг является официальным партнером программы KIA Leasing с 2013 года. С этого времени в рамках сотрудничества клиентам компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – было передано уже более 13 тысяч автомобилей. Самой крупной сделкой компании с автомобилями марки в 2020 году стала передача партии из 51 Kia Rio в операционный лизинг ООО "Гленмарк Импэкс" (российское подразделение международной фармацевтической компании Glenmark) в рамках проекта по обновлению корпоративного автопарка. Срок лизинга составил 4 года, сумма сделки превысила 46 млн рублей. Переданные автомобили используются медицинскими представителями компании в 28 субъектах РФ.

В пресс-службе также рассказали, что в рамках утвержденных на 2021 год условий клиенты могут оформить в лизинг автомобили KIA по программе "Экспресс". Для этого потребуется минимальный пакет документов (ВТБ Лизинг не запрашивает финансовую отчетность), а сделка оформляется за один-два дня.

"Мы продолжаем развивать линейку специальных предложений с тем, чтобы максимально учитывать потребности наших клиентов. Именно поэтому предлагаем одни из самых выгодных условий по приобретению транспортных средств в рамках совместных лизинговых программ с KIA. KIA Rio и KIA Optima регулярно входят в топ-5 самых продаваемых легковых автомобилей в нашей компании. На российском рынке это очень востребованные машины, и мы рады эффективной работе кобрендинговой программы с маркой", - прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ГК ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

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