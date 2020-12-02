Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Проездные стали бессрочными
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 января 2021 13:40  [85] Площадь Горького благоустроят за 75 млн рублей
25 января 2021 13:40  [61] Нижегородские больницы в 2020 году получили 17 новых компьютерных томографов
25 января 2021 13:27  [76] Воду частично отключат в Сормовском районе 26 января
25 января 2021 13:06  [154] Дом на Рождественской в Нижнем Новгороде снесут из-за угрозы ЧС
25 января 2021 12:47  [159] Озвучены новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 25 января
25 января 2021 12:45  [180] Режим ЧС введен в Нижнем Новгороде из-за свалки в СНТ "Родник"
25 января 2021 12:08  [139] "Валдаи" планируют пустить до Дзержинска, Васильсурска и аэропорта "Стригино"
25 января 2021 10:47  [129] "Теплоэнерго" построит новую котельную в Чкаловске
25 января 2021 10:35  [129] Жители нескольких домов Автозаводского района временно останутся без света
25 января 2021 09:20  [212] Администрация не смогла оспорить срок расселения домов в Нижегородском районе
Общество

Нижегородские больницы в 2020 году получили 17 новых компьютерных томографов

25 января 2021 13:40  [61] Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Больницы Нижегородской области в 2020 году получили 17 новых компьютерных томографов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Это беспрецедентное обновление и пополнение парка компьютерных томографов в нижегородском здравоохранении. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели было выделено более 620 млн рублей. Новое оборудование получили 17 из 29 стационаров, задействованных в лечении пациентов с COVID-19. Развитие этого вида диагностики в районных больницах позволяет сократить время ожидания исследования и повысить доступность медицинской помощи", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что оборудование закупалось в рамках реализации федеральных проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитию детского здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение", а также в соответствии с постановлениями правительства России по перепрофилированию коечного фонда для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, новые компьютерные томографы установлены в Уренской, Городецкой, Лысковской, Починковской, Кстовской, Кулебакской и Борской ЦРБ, а также в городских клинических больницах №№ 5, 23, 30, 38 Нижнего Новгорода, в Нижегородской областной детской больнице и в горбольнице №2 Дзержинска.

"Четыре новых томографа получил областной онкологический диспансер, два из них – мультиспиральные, это значительно повышает точность диагностики. При этом расширенные размеры томографа не вызывают у пациентов ощущения замкнутого пространства и облегчают планирование лучевой терапии", - пояснил Давид Мелик-Гусейнов.

Всего в государственных и частных медицинских организациях Нижегородской области установлено 48 компьютерных томографов.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина с января 2019 года и включает в себя восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) и "Развитие экспорта медицинских услуг".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph