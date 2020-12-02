Нижегородские больницы в 2020 году получили 17 новых компьютерных томографов Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Больницы Нижегородской области в 2020 году получили 17 новых компьютерных томографов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Это беспрецедентное обновление и пополнение парка компьютерных томографов в нижегородском здравоохранении. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели было выделено более 620 млн рублей. Новое оборудование получили 17 из 29 стационаров, задействованных в лечении пациентов с COVID-19. Развитие этого вида диагностики в районных больницах позволяет сократить время ожидания исследования и повысить доступность медицинской помощи", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что оборудование закупалось в рамках реализации федеральных проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитию детского здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение", а также в соответствии с постановлениями правительства России по перепрофилированию коечного фонда для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, новые компьютерные томографы установлены в Уренской, Городецкой, Лысковской, Починковской, Кстовской, Кулебакской и Борской ЦРБ, а также в городских клинических больницах №№ 5, 23, 30, 38 Нижнего Новгорода, в Нижегородской областной детской больнице и в горбольнице №2 Дзержинска.

"Четыре новых томографа получил областной онкологический диспансер, два из них – мультиспиральные, это значительно повышает точность диагностики. При этом расширенные размеры томографа не вызывают у пациентов ощущения замкнутого пространства и облегчают планирование лучевой терапии", - пояснил Давид Мелик-Гусейнов.

Всего в государственных и частных медицинских организациях Нижегородской области установлено 48 компьютерных томографов.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина с января 2019 года и включает в себя восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) и "Развитие экспорта медицинских услуг".