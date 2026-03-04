НИУ Президентской академии подвел итоги Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов Общество

Фото: НИУ Президентской академии

НИУ Президентской академии подвел итоги второго Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов «Личность в истории и бизнесе: факты и достижения».

Цель конкурса - повышение уровня научных знаний студентов высших учебных заведений и развитие студенческой научно-исследовательской деятельности.

В конкурсе, проходившем в два этапа (заочное представление научной работы и дистанционная защита), приняли участи 96 студентов из 12 вузов России, среди которых Нижний Новгород, Москва, Пермь, Калуга, Калининград, Хабаровск, Петрозаводск, Самара, Липецк, Арзамас, Астрахань, представивших более 60 работ по 9 направлениям:

выдающиеся управленцы XX-XXI века;

выдающиеся личности современной управленческой науки;

известные государственные деятели России;

именем этим гордится моя малая родина;

выдающиеся личности в истории России;

«Фронтовое братство. Преподаватели и сотрудники Нижегородского института управления – участники Великой Отечественной войны»;

они развивали нижегородский управленческий корпус: выдающиеся педагоги и сотрудники ВПШ-НСПИ-ВВКЦ-ВВАГС-НИУ;

известные управленцы-выпускники ВПШ-НСПИ-ВВКЦ-ВВАГС-НИУ;

женщины-управленцы Нижегородской области: вклад в развитие региона.

Конкурсная комиссия состояла из преподавателей кафедр государственного управления и менеджмента и истории и теории государства и права Нижегородского института управления.

Студенты Президентской академии показали отличные результаты, завоевав множество призовых мест в различных номинациях.

"Ребята продемонстрировали глубокий научный анализ и творческий подход к выбранным темам, изучив научный и практический вклад в развитие теории управления выдающихся управленцев XX-XXI века, и примеры менеджеров-современников, которые с успехом применили принципы управления на практике", – поделилась директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.