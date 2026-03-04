НИУ Президентской академии подвел итоги Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов

Фото:
НИУ Президентской академии подвел итоги второго Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов «Личность в истории и бизнесе: факты и достижения».
Цель конкурса - повышение уровня научных знаний студентов высших учебных заведений и развитие студенческой научно-исследовательской деятельности.
В конкурсе, проходившем в два этапа (заочное представление научной работы и дистанционная защита), приняли участи 96 студентов из 12 вузов России, среди которых Нижний Новгород, Москва, Пермь, Калуга, Калининград, Хабаровск, Петрозаводск, Самара, Липецк, Арзамас, Астрахань, представивших более 60 работ по 9 направлениям:
Конкурсная комиссия состояла из преподавателей кафедр государственного управления и менеджмента и истории и теории государства и права Нижегородского института управления.
Студенты Президентской академии показали отличные результаты, завоевав множество призовых мест в различных номинациях.
"Ребята продемонстрировали глубокий научный анализ и творческий подход к выбранным темам, изучив научный и практический вклад в развитие теории управления выдающихся управленцев XX-XXI века, и примеры менеджеров-современников, которые с успехом применили принципы управления на практике", – поделилась директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.
