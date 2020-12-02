Сотрудник ГЖД оштрафован за махинации с бензином Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Сотрудник ГЖД оштрафован по делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В частности установлено, что работник отдела энергетики подвижного состава топливно-энергетического центра управления Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" под вымышленным предлогом нуждаемости в бензине и дизельном топливе вводил в заблуждение материально-ответственных лиц дистанциий (подразделений ГЖД) и получал от них топливные смарт-карты нефтяной компании.

После этого сотрудник ГЖД, по договоренности с работниками автозаправочных станций, обеспечивал за наличный расчет заправку автомашин третьих лиц по ценам ниже, чем на АЗС.



С января 2016 года по март 2018 года он похитил бензин, принадлежащий ОАО "РЖД", на полмиллиона рублей.

Суд оштрафовал мужчину на 350 тысяч рублей, учитывая его преклонный возраст, состояние здоровья и положительные характеристики.