Экс-ректор НГАТУ Воротников останется в СИЗО до 13 января Происшествия

Фото: Московский райсуд

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Московский районный суд продлил срок ареста экс-ректора НГАТУ Игоря Воротникова до 13 января 2026 года включительно. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, бывшего главу агротехнологического университета задержали 14 января 2025 года прямо на работе. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ).

По версии следствия, с 2023 по 2025 год Воротников систематически зачислял иностранцев на бюджет, заведомо зная, что они не планируют посещать занятия. Это позволяло искусственно увеличивать число студентов, обучающихся за счет государства. Кроме того, утверждают следователи, фиктивные студенты не проходили обязательные экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России. Несмотря на это, они официально получали статус обучающихся и, как следствие, право на трудовую деятельность в регионе.

По мнению следствия, такие действия позволяли Воротникову получать дополнительные премии и улучшать показатели эффективности университета.

