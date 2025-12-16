Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
16 декабря 2025 14:16Экс-ректор НГАТУ Воротников останется в СИЗО до 13 января
16 декабря 2025 13:50Суд оставил нижегородского экс-чиновника Бортникова под стражей до 9 января
16 декабря 2025 10:00Водитель такси спас деньги 92-летней нижегородки от мошенников
16 декабря 2025 06:33Учительница из Заволжья отдала мошенникам почти 5 млн рублей
15 декабря 2025 19:45Нижегородская компания заплатит штраф в полмиллиона рублей за коррупцию
15 декабря 2025 18:46Названа причина таинственной смерти прохожего на улице Родионова
15 декабря 2025 15:52"Кукольник" Москвин останется в психбольнице до середины июня 2026 года
15 декабря 2025 14:33Жителя Богородска осудят за покушение на убийство мужа родственницы
15 декабря 2025 13:40Виновник пожара в нижегородской клинике возместит 12 млн рублей ущерба
15 декабря 2025 13:0127-летней декретнице из Выксы грозит лишение свободы за дропперство
Происшествия

Экс-ректор НГАТУ Воротников останется в СИЗО до 13 января

16 декабря 2025 14:16 Происшествия
Экс-ректор НГАТУ Воротников останется в СИЗО до 13 января

Фото: Московский райсуд

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Московский районный суд продлил срок ареста экс-ректора НГАТУ Игоря Воротникова до 13 января 2026 года включительно. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, бывшего главу агротехнологического университета задержали 14 января 2025 года прямо на работе. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ). 

По версии следствия, с 2023 по 2025 год Воротников систематически зачислял иностранцев на бюджет, заведомо зная, что они не планируют посещать занятия. Это позволяло искусственно увеличивать число студентов, обучающихся за счет государства. Кроме того, утверждают следователи, фиктивные студенты не проходили обязательные экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России. Несмотря на это, они официально получали статус обучающихся и, как следствие, право на трудовую деятельность в регионе.

По мнению следствия, такие действия позволяли Воротникову получать дополнительные премии и улучшать показатели эффективности университета.

Ранее сообщалось о задержании первого заммэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова. Чиновник обвиняется в получении взятки. Его отправили под домашний арест до 2 февраля. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НГАТУ Превышение полномочий Суд
Поделиться:
Новости по теме
10 декабря 2025 18:24Нижегородский СК объяснил рост числа взяток среди чиновников
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных