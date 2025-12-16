Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Происшествия

Водитель такси спас деньги 92-летней нижегородки от мошенников

16 декабря 2025 10:00 Происшествия
Водитель такси спас деньги 92-летней нижегородки от мошенников

В Нижнем Новгороде водитель междугороднего такси помог предотвратить попытку мошенничества, в результате которой 92-летняя женщина могла лишиться крупной суммы денег.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 29-летний курьер получил заказ на доставку ключей из Нижнего Новгорода в Казань. Когда он приехал за посылкой, его встретила 92-летняя женщина и вручила ему большую сумку. Вместо ключей внутри оказались вещи и, как позже выяснилось, наличные.

Поведение бабушки показалось водителю странным. Он почувствовал, что что-то не так, и решил не торопиться. В итоге он обратился в полицию, чтобы всё прояснить.

Пенсионерка рассказала правоохранителям, что ей накануне звонил якобы племянник из Казани. Он сказал, что попал в аварию и срочно нужны деньги — на лечение и восстановление. Бабушка поверила и решила помочь, собрала деньги и передала их курьеру, думая, что отправляет их родственнику.

Благодаря внимательности водителя, деньги были возвращены владелице. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.

Полиция устанавливает личности злоумышленников.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули 57-летнюю учительницу из Заволжья почти на 4,9 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

МВД Мошенничество Такси
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных