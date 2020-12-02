Нижегородским студентам предложили сдать б/у телефоны и технику на утилизацию Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородским студентам предложили сдать б/у телефоны и технику на утилизацию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В регионе стартовал экологический проект для вузов "Высшая школа утилизации". Он реализуется в рамках программы "Школа утилизации: электроника", к которой Нижегородская область присоединилась в конце 2020 года. За несколько месяцев удалось предотвратить попадание на полигоны более 50 тонн электронных отходов.

Технику могут сдавать как студенты, так и организации. Принять участие в программе можно до 30 ноября 2021 года. Чтобы стать участником проекта, вузам необходимо зарегистрироваться на сайте фонда: https://eko-fond.ru/ electronics/#register.

На переработку принимается любой электролом, вне зависимости от вида, габаритов, года выпуска: бытовая и оргтехника, электроинструмент, научное и медицинское оборудование, телефоны и персональные гаджеты, запчасти и аксессуары.

По итогам года будет награжден как лидер среди вузов, так и самый активный студент. Главным призом для вузов станет интерактивный флипчарт - современная цифровая панель, способная заменить традиционную учебную доску и исключить использование бумаги.

В 2019/20 учебном году в программе "Школа утилизации: электроника" приняли участие 18 крупнейших вузов страны, которые сдали на переработку 182 тонны электролома. Лауреатами сезона стали МФТИ, РУДН, МГСУ, ИвГУ, а первое место занял СПбГУ. "Самые экологичные" университеты наградило Министерство науки России.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2021 года вступает в силу законодательный запрет на захоронение отходов электронного и электрического оборудования. А значит, уже сейчас организациям всех форм собственности надо отработать алгоритмы списания и передачи на утилизацию отслужившего оборудования и электроники.

Напомним, ранее о необходимости экологического воспитания молодежи говорил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соответствии с национальным проектом "Экология" по указу президента Владимира Путина.