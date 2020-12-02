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Общество

Более 11 тысяч должников в Нижегородской области уведомили об отключении электроэнергии

27 января 2021 09:39  [90] Общество

"ТНС энерго НН" направило должникам порядка 11,5 тысяч уведомлений об ограничении энергоснабжения электронными письмами. Суммарная задолженность по лицевым счетам указанных потребителей перед гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Нижегородской области превышает 45 млн рублей, отметили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее компания "ТНС энерго НН" направила более 1600 уведомлений должникам заказными письмами.

Ограничение энергоснабжения – мера, на которую гарантирующий поставщик вынужден пойти из-за сложившейся ситуации с неплатежами. На январь 2021 года задолженность граждан за потребленную электроэнергию составила почти 790 млн рублей.

"ТНС энерго НН" рекомендует своим клиентам, получившим уведомления, ответственно отнестись к предупреждению и погасить имеющиеся долги за электричество, так как в феврале начнутся отключения неплательщиков.

Отметим, что потребителям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию и не могут погасить всю сумму долга сразу, гарантирующий поставщик может предложить оформить рассрочку при обращении в Центр обслуживания клиентов. Обращаем внимание, что клиентские офисы "ТНС энерго НН" ведут прием по предварительной записи.

Оплатить задолженность можно дистанционно:

- банковской картой на сайте "ТНС энерго НН" или с помощью мобильного приложения для iOS или Android;

- через Сбербанк Онлайн или автоплатеж;

- через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.

Клиенты компании, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут совершить платеж без комиссии через кассы в отделениях Почты России, терминалы самообслуживания "ТНС энерго НН", терминалы и кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.

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Теги:
Долги Жилье ТНС Энерго
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