10-балльные пробки парализовали Нижний Новгород вечером 16 февраля Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Вечером 27 января Нижний Новгород оказался парализован из-за сильных заторов на дорогах. По данным сервиса "Яндекс Карты", загруженность достигла 10-ти баллов уже в 17:15.

Движение затруднено практически во всех районах города. Центр Нижнего Новгорода весь окрасился в красный.

Наиболее сложная дорожная обстановка сложилась на площади Лядова, улицах Ванеева, Белинского и Большой Печерской. Проспект Гагарина оказался практически полностью остановлен в направлении площади Лядова из-за ДТП.

На данный момент в городе произошло уже несколько аварий. Два ДТП зафиксированы на проспекте Гагарина — на пересечениях с улицами Бекетова и 40 лет Октября. Также аварии произошли на Комсомольском шоссе, улице Ванеева, на съезде к Мызинскому мосту в сторону улицы Новикова-Прибоя и на улице Ларина.

Основной причиной транспортного коллапса стал сильный снегопад. Синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий во второй половине дня. По прогнозам, метель сохранится и в ночь на 17 февраля.

Сегодня может выпасть до 20 см снега.