Свыше 560 бюджетных объектов Нижегородской области внесено в Информационную систему управления проектами Общество

Фото: минстрой Нижегородскй области

Сведения о 562 капитальных объектах на территории Нижегородской области, строительство которых финансируется из бюджетных средств, внесены в Информационную систему управления проектами (ИСУП) с момента ее запуска в регионе в 2023 году. О ходе работы по цифровизации строительной отрасли рассказали в министерстве строительства Нижегородской области.

ИСУП – это система мониторинга и анализа этапов строительства объектов для государственных и муниципальных заказчиков. Сервис является одним из ключевых элементов цифровой вертикали строительного комплекса, выстраивание которой предусмотрено процессом цифровой трансформации отрасли и направлено на достижение целей федерального проекта «Новый ритм строительства» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«На данный момент к системе подключено 386 пользователей, представляющих заказчиков бюджетного строительства в регионе. Благодаря деятельности этих специалистов под руководством региональной команды цифровизации отрасли в ИСУП формируется целостная база информации о ходе работ по созданию объектов. Наличие такого ресурса позволяет усилить контроль за сроками и качеством строительства», - сказал министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

Как отметили в министерстве, для повышения эффективности контроля за строительством осуществляется обмен информацией между ИСУП и внешними информационными системами, которые используют подрядчики. На сегодняшний день из внешних информационных систем в ИСУП успешно загружена информация о 58 объектах капитального строительства на территории региона.

Внедрение ИСУП в Нижегородской области состоялось в рамках пилотного проекта, на сегодняшний день ведение системы осуществляют уже все регионы России.

Напомним, что реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» стартовала в 2025 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель нацпроекта - обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают направления, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».