Соцучастковые открыли пункты сбора гуманитарки для бойцов СВО к 23 Февраля

Соцучастковые открыли пункты сбора гуманитарки для бойцов СВО к 23 Февраля

Фото: организаторы проекта

В Нижнем Новгороде продолжается акция (0+) по формированию праздничного гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции ко Дню защитника Отечества. Инициаторами выступают социальные участковые – участники одноименного губернаторского проекта.

На территории "Большого Нижнего" и Дзержинска действуют 30 стационарных пунктов приема. По данным организаторов, уже отсортировано и подготовлено к отправке около ста коробок с необходимыми вещами, а также более семи тысяч детских поздравительных писем для военнослужащих.

С 16 по 20 февраля акция пройдет в формате мобильных пунктов. Они будут работать в местах массового пребывания людей – в Советском и Нижегородском районах города. Такой формат позволит жителям передать помощь по пути на работу, учебу или в торговые центры.

Мобильные точки откроются по адресам:

  • улица Родионова, 200, площадка возле гипермаркета "Лента";
  • Советская площадь, 3, площадка возле "Универсам Нагорный".

Режим работы – ежедневно с 16 по 20 февраля с 16:00 до 19:00.

Площадки выбраны рядом с крупными магазинами и удобными транспортными узлами, чтобы сделать участие максимально доступным.

"Мы видим, что многие хотят помочь, и наша задача — упростить этот процесс. Социальные участковые консультируют, принимают и сортируют помощь, чтобы каждый вклад дошел до адресатов", — сообщили организаторы.

Праздничный груз формируется с учетом актуальных запросов военнослужащих. В приоритете – продукты длительного хранения, средства гигиены, медикаменты, теплая одежда и вещи, необходимые в полевых условиях. Все предметы должны быть новыми и в заводской упаковке.

Принимаются, в частности, продукты быстрого приготовления, чай, кофе, орехи и сухофрукты, зубные пасты и щетки, одноразовые бритвы и средства для бритья, влажные салфетки, газовые горелки и топливо к ним, термосы, фонарики и батарейки, туристические коврики и спальные мешки, флисовые шапки и кофты, перчатки, термобелье и другие теплые вещи.

Поддержка бойцов и членов их семей остается одним из приоритетных направлений работы социальных участковых. В рамках проекта регулярно формируются гуманитарные посылки, проводятся мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей, организуется адресная помощь.

Ранее сообщалось, что нижегородские соцучастковые провели мастер-классы в поддержку бойцов СВО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

