Более 150 тысяч обращений нижегородцев поступило на горячую линию Минздрава с марта 2020 года Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Более 150 тысяч обращений нижегородцев по различным вопросам организации медицинской помощи поступило на многоканальную горячую линию регионального министерства здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Многоканальная горячая линия была открыта 13 марта 2020 года, в день введения в Нижегородской области режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 22 марта 2020 года к работе горячей линии были привлечены сотрудники всех структурных подразделений Нижегородского территориального центра медицины катастроф, имеющие профильное медицинское образование, а также волонтеры - студенты Приволжского исследовательского медицинского университета и учащиеся Нижегородского медицинского колледжа.

С октября 2020 года в качестве консультантов на горячей линии стали работать еще и специалисты Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Работа горячей линии была организована посменно. В каждую смену на звонки нижегородцев отвечали 12 операторов. За сутки регистрировалось от 250 до 1 300 обращений.

"Приоритетное направление в работе горячей линии - это, безусловно, оперативное решение вопросов организации оказания медицинской помощи пациентам в неотложной и экстренной форме, а также вызов врача на дом. В условиях повышенной нагрузки на службу Скорой медицинской помощи (СМП) и все первичное звено здравоохранения, в том числе call-центры регистратур и оперативно-диспетчерскую службу нижегородской СМП, работа специалистов горячей линии была организована по принципу прямого взаимодействия с руководителями медицинских организаций", - рассказал главный врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов.

В процессе приема и обработки звонков операторы фиксировали данные о состоянии здоровья звонивших, в зависимости от чего осуществлялась оперативная маршрутизация врачей и бригад скорой помощи на дом к неотложным пациентам, контактным лицам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции и новой коронавирусной инфекции для осмотра и решения вопроса о необходимости госпитализации.

Как отметил Михаил Созонов, благодаря накопленному опыту работы специалистов горячей линии были обеспечены условия для развития на ее платформе профессионального информационного сервиса для граждан по вопросам оказания медицинской помощи, в том числе по вопросам, связанным с COVID-19. Таким образом, горячая линия Нижегородского территориального центра медицины катастроф с конца ноября 2020 года интегрирована в систему Единой региональной информационно-справочной службы Нижегородской области "122".

"Необходимо отметить, что развитие медико-санитарной помощи первичного звена – важнейшее направление нацпроекта "Здравоохранение", - сообщили в пресс-службе.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина с января 2019 года и включает в себя 8 федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) и "Развитие экспорта медицинских услуг".