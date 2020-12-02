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Общество

Ужесточить контроль утилизации медицинских отходов предложили в Нижегородской области

28 января 2021 12:22  [69] Общество

Фото: с сайта центрконсалт.рф

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Ужесточить контроль утилизации медицинских отходов предложили в Нижегородской области. Депутаты регионального парламента на заседании 28 января 2021 года решили направить обращение к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о необходимости изменить федеральное законодательство.

Сейчас большая часть медицинского мусора в России утилизируется вместе с другими отходами.

Попав на контейнерные площадки, полигоны, свалки, необеззараженные отходы становятся опасными для населения. Особенно в период пандемии коронавируса.

Кроме того, отсутствует система учета перемещения медицинских отходов и отчетности при обращении с ними, в результате чего уполномоченные органы не располагают информацией об обезвреживании, утилизации и размещении медицинских отходов. По разным оценкам, медицинские отходы составляют 1-2% от общего объема отходов, образующихся в России.

Депутаты считают, что нельзя просто отправлять медицинские отходы на ближайший полигон.

Еще одна проблема заключается в том, что российское законодательство не лицензирует деятельность компаний, которые занимаются обезвреживанием и размещением медицинских отходов. Исключения сделаны только для компаний, занимающихся отходами классов Г и Д. Это токсикологические и радиоактивные отходы. В то время как основная масса медицинских отходов - это отходы класса Б.

Депутаты регионального парламента предлагают оптимизировать законодательство. Необходимо принять меры по созданию единой системы учета перемещения медицинских отходов и отчетности при обращении с ними.

"Проблема медицинских отходов в настоящее время очень актуальна. Большая часть такого мусора складируется на полигонах. При этом они представляют потенциальную опасность. Такие отходы могут быть инфицированными, а некоторые даже радиоактивными. Поэтому медицинские отходы должны обезвреживаться, переводиться в отходы 4-5 класса опасности, после чего будут захораниваться. Проблема крайне серьезная и, безусловно, требует наведения порядка в законодательстве. Наше сегодняшнее обращение как раз на это направлено", - отметил председатель комитета законодательного собрания по экологии и природопользованию Владислав Атмахов.

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Теги:
Законодательное собрание Медицина и здоровье Отходы
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