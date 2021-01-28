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Бизнес

Нижегородские лесообрабатывающие предприятия получат поддержку ФРП

29 января 2021 11:42  [2] Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Лесообрабатывающие предприятия Нижегородской области получат поддержку Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на наблюдательный совет ФРП под председательством главы Минпромторга России Дениса Мантурова.

В частности, было решение о расширении перечня оборудования, которое предприниматели смогут приобрести по льготной ставке по программе "Лизинговые проекты". Решение принято в дополнение к запущенной по поручению президента РФ Владимира Путина программе ФРП "Проекты лесной промышленности".

"Лесообрабатывающие предприятия смогут брать в льготный лизинг не только оборудование для лесопереработки, но также харвестеры и форвардеры. Кроме того, теперь деревопереработчики смогут по упрощенной схеме взять в лизинг под 1% годовых сортировочное, лесопильное, сушильное, дробильное и прессовое оборудование, станки для глубокой переработки и станки для сращивания и склеивания древесины, а также оборудование для гранулирования и изготовления пеллет и брикетов", – сказал председатель наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что программа может быть крайне полезной для нижегородских предприятий.

"Для некоторых районов Нижегородской области лесозаготовка является традиционной сферой деятельности, однако очень важно налаживать переработку древесины там, где этот ресурс добывается. Здесь речь идет не только об экономической выгоде для предпринимателей и увеличении налоговых поступлений в бюджет региона, но и о социальной значимости, так как новые производства – это новые рабочие места", - сказал Глеб Никитин.

По программе "Лизинговые проекты" ФРП уже начал предоставлять деревообрабатывающим предприятиям займы на приобретение спецтехники в лизинг под 1% годовых. Помимо харвестеров и форвардеров на льготных условиях теперь можно приобрести погрузочно-разгрузочную технику и самоходные машины, включая автопогрузчики и краны.

Кроме того, в конце 2020 года стартовала программа "Проекты лесной промышленности". Она реализуется совместно федеральным и региональными фондами развития промышленности. Льготные займы по этой программе предоставляются предприятиям МСП на финансирование проектов по модернизации производственных мощностей для обработки древесины. В рамках этой программы федеральный и региональные фонды предоставляют совместные займы в размере от 20 до 100 млн рублей под 1% или 3% годовых в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Для реализации более масштабных проектов компании лесной промышленности могут воспользоваться действующей программой ФРП "Проекты развития" и получить заем на сумму от 50 до 500 млн рублей.

Отдельная программа прорабатывается нижегородским Фондом развития промышленности для финансирования небольших проектов. Речь о займах от 1 до 20 млн рублей сроком до 36 месяцев под процентную ставку 2% годовых. При этом необходимо софинансирование 20% и более процентов бюджета проекта за счет собственных средств, а общий бюджет проекта должен быть от 1,2 млн рублей.

Что касается проектов ФРП в других сферах, то ранее сообщалось, что два новых автопромышленных производства создадут в Нижегородской области. Для создания производств компании привлекли льготные кредиты Фонда развития промышленности. Одно из производств создаст ООО "Корус" из Нижнего Новгорода. Еще одна компания, которая привлекла средства ФРП – это ООО "Литейно-механический завод "Старт" из Арзамаса. 

Напомним, нижегородский фонд вошел в топ-10 рейтинга региональных Фондов развития промышленности России по итогам работы в первом полугодии 2020 года. 

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Теги:
Лесное хозяйство Производство Субсидии
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