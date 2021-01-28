Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Проездные стали бессрочными
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
29 января 2021 12:39  [78] Похитителей девушки осудили в Нижнем Новгороде
29 января 2021 11:55  [100] Дзержинские тепловые сети помогли детскому дому восстановить теплоснабжение
29 января 2021 09:15  [205] Приговор по делу о смертельном ДТП со школьниками на ул.Горького оглашают 29 января
28 января 2021 14:47  [329] Жителя Дзержинска убили из-за оскорблений
28 января 2021 13:14  [341] МВД напоминает о недопустимости нарушения закона при проведении публичных мероприятий
28 января 2021 11:21  [355] Многодетная жительница Богородска подозревается в избиении грудного ребенка
28 января 2021 10:45  [509] Насиловавший дочь своей сожительницы нижегородский пенсионер приговорен к 10 годам колонии
28 января 2021 09:09  [348] Пенсионерка пострадала в ДТП с трамваем в Нижнем Новгороде
27 января 2021 17:43  [870] Стая волков нападает на домашних питомцев в Шахунском районе
27 января 2021 17:16  [1476] Упавший с Канавинского моста человек – погиб, его тело нашли в Оке
Происшествия

Дзержинские тепловые сети помогли детскому дому восстановить теплоснабжение

29 января 2021 11:55  [100] Происшествия

Разрыв подающего трубопровода отопления произошёл на тепловых сетях накануне, 28 января 2021 года. Сети принадлежат Дзержинскому санаторному детскому дому. Дзержинские тепловые сети оказали помощь детскому дому в восстановлении теплоснабжения. Руководство детского дома обратилось в Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" с просьбой помочь в сложившейся ситуации, пояснили в пресс-службе компании.

"Мы понимали, что ремонт трубопровода – это наша прямая задача. Нам надо было искать подрядную организацию, чтобы решить проблему с отоплением. Однако на все это требовалось время, поэтому решили обратиться в ПАО "Т Плюс" за помощью. Благодаря профессиональным действиям сотрудников этой компании, проблема была решена. Спасибо им за оперативность, отзывчивость и бесплатную помощь", - поделилась директор ГКОУ "Дзержинский санаторный детский дом" Наталья Федотова.

Аварийная служба Дзержинских тепловых сетей ПАО "Т Плюс" в кратчайшие сроки произвела земляные работы и заменила участок трубопровода. В тот же день, 28 января, подача теплоносителя на объекты детского дома Дзержинска была возобновлена.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск Т Плюс Теплоснабжение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph