Дзержинские тепловые сети помогли детскому дому восстановить теплоснабжение

Разрыв подающего трубопровода отопления произошёл на тепловых сетях накануне, 28 января 2021 года. Сети принадлежат Дзержинскому санаторному детскому дому. Дзержинские тепловые сети оказали помощь детскому дому в восстановлении теплоснабжения. Руководство детского дома обратилось в Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" с просьбой помочь в сложившейся ситуации, пояснили в пресс-службе компании.
"Мы понимали, что ремонт трубопровода – это наша прямая задача. Нам надо было искать подрядную организацию, чтобы решить проблему с отоплением. Однако на все это требовалось время, поэтому решили обратиться в ПАО "Т Плюс" за помощью. Благодаря профессиональным действиям сотрудников этой компании, проблема была решена. Спасибо им за оперативность, отзывчивость и бесплатную помощь", - поделилась директор ГКОУ "Дзержинский санаторный детский дом" Наталья Федотова.
Аварийная служба Дзержинских тепловых сетей ПАО "Т Плюс" в кратчайшие сроки произвела земляные работы и заменила участок трубопровода. В тот же день, 28 января, подача теплоносителя на объекты детского дома Дзержинска была возобновлена.
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