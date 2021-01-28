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Общество

Отряд спасателей привлекался для отлова змеи в арзамасской школе

29 января 2021 11:59  [93] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород. Без цензуры

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Отряд спасателей МЧС привлекался для отлова змеи в школе в селе Новый Усад Арзамасского района Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении образования районной администрации.

Накануне очевидцы рассказали в соцсетях, что на втором этаже местной школы якобы ползает выводок ужей. 

Как пояснил агентству эколог Асхат Каюмов, причиной появления ужей зимой могла стать теплая погода. Он предположил, что они зимовали в подвале или сарае школы.

"Сейчас идет оттепель. Если школа хорошо отапливается, змеи могли проснуться", - сказал он.

При этом эколог исключил возможность, что в школе обнаружен "выводок" змей, поскольку для этого не сезон. Скорее всего, по мнению эксперта это были несколько змей, которые собрались в клубок для зимовки.

В районной администрации пояснили, что в школе действительно был обнаружен уж, поймать которого собственными силами не получилось. Поэтому привлекались сотрудники МЧС. 

Школу полностью осмотрели, в результате чего были выявлены места возможного проникновения пресмыкающихся в помещение. Их обработали инсектицидами с применением генератора холодного тумана. 

В помещениях школы провели дезинфекцию.

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Теги:
Животные Школы
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